Заряди батарейки: как женщине принимать свою усталость и научиться отдыхать
Каждой женщине (и не только ей) важно понимать, что усталость — это не слабость, а сигнал. Сигнал, что тебе нужна помощь. Когда же с детства женщин приучают этот сигнал игнорировать («Терпи, ты же сильная», «Не раскисай, соберись»), то у них атрофируется способность чувствовать усталость, и женщина перестает понимать, где заканчиваются ее ресурсы.
А это — прямой путь к выгоранию, болезням, потере себя и конфликтам с окружающими, которые могут привести к печальным последствиям. Как вернуть себе себя и научиться распознавать усталость, нам рассказала клинический психолог Ксения Мосунова.
Почему женщины часто не замечают усталость?
Женщине с синдромом «хорошей девочки», которой с детства внушали, что чтобы тебя любили, ты должна быть удобной, заботливой, неутомимой, признать собственную усталость равносильно признанию, что она «не идеальна». Это переносится и в профессиональную жизнь: в мире, где женщина должна доказывать свою состоятельность, усталость воспринимается как поражение, утверждает психолог. А страх показаться слабой в профессиональной среде, особенно той, где трудится много мужчин, — один из самых ярких.
«У большинства женщин усталость прячется за гиперответственностью. Женщина привыкает, что все держится в доме и на работе на ней. И если она выпадет, то все рухнет. Это иллюзия, но она заставляет стискивать зубы и идти вперед, несмотря ни на какую усталость», — объясняет Ксения.
Кроме того, часть женщин обесценивают свой труд и, соответственно, отдых. Они считают, что их домашние дела не заслуживают отдыха, т.к. воспринимают их как неофициальную работу. А если не работаешь, то и устать не можешь.
Что происходит, если вы не научились распознавать усталость
Сначала мудрый организм посылает тихие сигналы (вялость, сонливостью раздражение). Затем, если тихие сигналы игнорируются, начинаются более серьезные: болезни, депрессия, апатия, срывы на близких. Чем это дальше может закончиться? Можно «сгореть» совсем.
«Усталость важно научиться осознавать. Это нужно для профилактики взрыва эмоций. Это забота о близких. Это элементарное уважение к себе», — подчеркивает психолог. Ксения советует начать с простого:
- Поставьте себе будильник на 1 час, и как только он прозвенит, делайте перерыв в той деятельности, которой занимались, и меняйте ее на другую.
«Например, если вы убирались по дому, то присядьте и выпейте чашечку чая, глядя в окно. Если же вы работали за компьютером, то встаньте и пройдитесь, а еще лучше — потанцуйте под любимую песню», — рекомендует наш эксперт.
- Учитесь слушать свое тело, чтобы понимать его сигналы. Если самостоятельно сложно, то запишитесь на телесный тренинг (сейчас выбор достаточно большой), чтобы там под руководством тренера научиться ловить нужные сигналы.
- Начните признавать свою усталость. Говорите вслух сначала себе, потом близким об этом. Но не жалуясь, а просто констатируя факт: «Я сегодня устала, давайте закажем доставку из ресторана».
- Откажитесь от перфекционизма. Вы имеете право быть неидеальной. У вас может быть не идеально убранный дом, и дети могут быть неидеальными...
- Ищите маленькие радости, которые смогу вас порадовать и перезагрузить. Уединяйтесь и отдыхайте так, как нравится вам. Разрешите себе просто ничего не делать! Вы не обязаны быть полезной 24/7. Оставьте «коней» и «избы» в покое.
- Вообще, чувствовать усталость и давать себе отдых — это высшая степень зрелости и любви к себе. Психолог:
«Только признав свое право на усталость и восстановление, женщина остается живой, теплой и настоящей. Вы не батарейка, которая должна работать, работать и работать, пока не разрядится. Вы — сад, который требует полива и заботы. И никто, кроме вас, не польет этот сад. Вы — самый главный для себя садовник».
Если вы не готовы делать для себя эти элементарные вещи, то делайте их хотя бы ради детей. Ведь они смотрят на вас и берут пример.
«Когда дети подрастут, они тоже будут работать на износ, игнорируя усталость. Что за этим последует, мы уже обсудили выше. Вы точно хотите такую жизнь для них? Или все-таки лучше научить их заботиться о себе, чтобы жить долго и счастливо, быть наполненными энергетическими сосудами, которым есть чем делиться?» — подчеркивает Ксения.