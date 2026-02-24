Как женщине принимать свою усталость и научиться отдыхать

Каждой женщине (и не только ей) важно понимать, что усталость — это не слабость, а сигнал. Сигнал, что тебе нужна помощь. Когда же с детства женщин приучают этот сигнал игнорировать («Терпи, ты же сильная», «Не раскисай, соберись»), то у них атрофируется способность чувствовать усталость, и женщина перестает понимать, где заканчиваются ее ресурсы.

А это — прямой путь к выгоранию, болезням, потере себя и конфликтам с окружающими, которые могут привести к печальным последствиям. Как вернуть себе себя и научиться распознавать усталость, нам рассказала клинический психолог Ксения Мосунова.

Почему женщины часто не замечают усталость?

Женщине с синдромом «хорошей девочки», которой с детства внушали, что чтобы тебя любили, ты должна быть удобной, заботливой, неутомимой, признать собственную усталость равносильно признанию, что она «не идеальна». Это переносится и в профессиональную жизнь: в мире, где женщина должна доказывать свою состоятельность, усталость воспринимается как поражение, утверждает психолог. А страх показаться слабой в профессиональной среде, особенно той, где трудится много мужчин, — один из самых ярких.

«У большинства женщин усталость прячется за гиперответственностью. Женщина привыкает, что все держится в доме и на работе на ней. И если она выпадет, то все рухнет. Это иллюзия, но она заставляет стискивать зубы и идти вперед, несмотря ни на какую усталость», — объясняет Ксения.

Кроме того, часть женщин обесценивают свой труд и, соответственно, отдых. Они считают, что их домашние дела не заслуживают отдыха, т.к. воспринимают их как неофициальную работу. А если не работаешь, то и устать не можешь.

Что происходит, если вы не научились распознавать усталость

Сначала мудрый организм посылает тихие сигналы (вялость, сонливостью раздражение). Затем, если тихие сигналы игнорируются, начинаются более серьезные: болезни, депрессия, апатия, срывы на близких. Чем это дальше может закончиться? Можно «сгореть» совсем.

«Усталость важно научиться осознавать. Это нужно для профилактики взрыва эмоций. Это забота о близких. Это элементарное уважение к себе», — подчеркивает психолог. Ксения советует начать с простого:

Поставьте себе будильник на 1 час, и как только он прозвенит, делайте перерыв в той деятельности, которой занимались, и меняйте ее на другую.

«Например, если вы убирались по дому, то присядьте и выпейте чашечку чая, глядя в окно. Если же вы работали за компьютером, то встаньте и пройдитесь, а еще лучше — потанцуйте под любимую песню», — рекомендует наш эксперт.

Учитесь слушать свое тело, чтобы понимать его сигналы. Если самостоятельно сложно, то запишитесь на телесный тренинг (сейчас выбор достаточно большой), чтобы там под руководством тренера научиться ловить нужные сигналы.

Начните признавать свою усталость. Говорите вслух сначала себе, потом близким об этом. Но не жалуясь, а просто констатируя факт: «Я сегодня устала, давайте закажем доставку из ресторана».

Откажитесь от перфекционизма. Вы имеете право быть неидеальной. У вас может быть не идеально убранный дом, и дети могут быть неидеальными...

Ищите маленькие радости, которые смогу вас порадовать и перезагрузить. Уединяйтесь и отдыхайте так, как нравится вам. Разрешите себе просто ничего не делать! Вы не обязаны быть полезной 24/7. Оставьте «коней» и «избы» в покое.

Вообще, чувствовать усталость и давать себе отдых — это высшая степень зрелости и любви к себе. Психолог:

«Только признав свое право на усталость и восстановление, женщина остается живой, теплой и настоящей. Вы не батарейка, которая должна работать, работать и работать, пока не разрядится. Вы — сад, который требует полива и заботы. И никто, кроме вас, не польет этот сад. Вы — самый главный для себя садовник».

Если вы не готовы делать для себя эти элементарные вещи, то делайте их хотя бы ради детей. Ведь они смотрят на вас и берут пример.