Психолог объяснил раздражение людей при переходе в новые мессенджеры

Пользователи не хотят мириться со скудным функционалом и технологическими недостатками после того, как всё «вырулило к тому, что должно быть удобно».

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Светлана Качмар.

«Для поколения 30-40 лет это [переход в новые мессенджеры — прим. ГМ] будет с большим скрипом, потому что мы привыкли к хорошему функционалу, так строился рынок цифровых технологий, что всё потихонечку выруливало к тому, что человеку должно быть удобно. К удобному мы привыкаем и очень плохо отвыкаем. Раньше в супермаркете давали пакет, а теперь не дают пакет. Это ерунда, но это неудобно, это раздражает. Когда нам предлагают перейти куда-то, где меньше функционал, где меньше охват, где ты не можешь связаться с пользователями из других стран — это сильно раздражает».

Ранее Качмар сочла «эффективным» двухнедельный детокс от соцсетей. Добровольный отказ от гаджетов поможет человеку «прийти в себя» и восстановиться.