Эксперт ответил, почему студенты выбирают «избыточную образованность»

Молодых людей пугает рынок труда, поэтому они стараются «подстраховаться», получив больше навыков, чем требуется.

Чтобы избавиться от боязни, за год до трудоустройства рекомендуется пройти стажировку, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме Илья Коршунов.

«Избыточная образованность — это некий феномен, который связан со страхом человека перед рынком труда. Представьте себе, что вы молодой человек, который собирается пойти и закончить университет и выйти на этот рынок труда. И когда он чего-то боится, он пытается себя подстраховать. Он учится то этому, то этому, то софт-скиллы, то навыки программирования, то, может быть, что-то ещё. Это и есть механизм, который приводит к тому, что люди хватаются за разные образовательные программы. Здесь действительно нужно бороться не с самой избыточностью, образованностью или курсами, а нужно бороться со страхом перед рынком образования и перед рынком работы. Я бы, например, рекомендовал стажировки, практики, что называется, за год до выхода на работу поработать там, где ты хочешь, может, в более низкой должности, войти и привыкнуть к предприятию. И вот тогда этот страх снимется. А снимется страх — снимется избыточная образованность».

Более трети выпускников вузов (35%) оказываются избыточно образованными для занимаемого рабочего места. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ в своей статье «Феномен "избыточного образования"» выпускников российских вузов», которая опубликована в научном журнале «Вопросы экономики».

В выборку исследования попали выпускники высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в 2021–2023 гг. в возрасте 18–29 лет, которые не продолжили обучение в магистратуре или аспирантуре.