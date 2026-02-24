Как трудоголизм ведет к обесцениванию жизненно важных сфер

Психолог Мария Радионова, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ, рассказала о вреде трудоголизма. По её словам, любовь к профессии превращается в зависимость, когда человек не может вовремя «выключиться» из рабочего процесса и восстановить силы.

«Трудоголик находится в вечном напряжении: даже в свободное время, на выходных, на отдыхе его преследуют навязчивые мысли о делах, тревога и желание проверить рабочие чаты», — объяснила она в разговоре с сайтом kp.ru.

Психолог перечислила тревожные признаки-маркеры, среди которых работа «по инерции», перфекционизм, запрет на паузы, эмоциональная опустошённость и другие.

Опасность трудоголизма, по словам Радионовой, в том, что он обесценивает отдых и другие сферы жизни, в том числе общение с близкими, превращая работу в единственный смысл существования.

В борьбе с трудоголизмом эффективны специальные техники, добавила она.

