Он исчезает и возвращается: что на самом деле стоит за этим сценарием

Ночное сообщение «Привет! Спишь?», наверное, получало большинство девушек и женщин в разные периоды времени. И, обычно, подобные сообщение приходят после паузы в общении, когда мужчина непонятно куда и почему исчез.

Он, естественно, думает, что выставляет себя загадочным рыцарем в блестящих доспехах. На деле чудаком (первую букву на подходящую поменяете сами). Но разве они в этом признаются? Вместо этого эмоциональные качели продолжаются, и если кто-то на них не ведется, то обязательно найдутся те, кто поведутся и будут ждать очередного сообщения и надумывать себе всякое. Вместе с психологом Аленой Сеницкой разбираемся, почему мужчина то пропадает, то появляется и как на это правильно реагировать.

Страх близости: когда чувства пугают сильнее одиночества

Парадоксально, но чем сильнее мужчина вовлекается эмоционально, тем больше может хотеть дистанции. Речь не о романтике, а о глубокой близости — уязвимости, ответственности, включенности.

«Если в прошлом был болезненный разрыв, предательство или нестабильная семейная модель, у человека формируется защитная стратегия. Когда отношения становятся серьезными, включается внутренний стоп-сигнал. Он отдаляется, чтобы восстановить ощущение контроля над собой. Позже, когда тревога снижается, появляется снова, потому что чувства никуда не делись. Но если человек не умеет работать со своими страхами, цикл будет повторяться бесконечно», — говорит Алена.

Свобода как главная ценность

Есть мужчины, для которых автономия — фундамент самоощущения и безопасности. Даже легкий намек на обязательства может восприниматься как угроза личному пространству.

«Когда отношения становятся интенсивнее, он делает шаг назад, чтобы вернуть ощущение независимости. Через время, почувствовав баланс, может снова выйти на связь. Это не обязательно означает холодность. Но если потребность в свободе всегда будет стоять выше потребности в близости, стабильности от такого мужчины ждать не стоит», — комментирует эксперт.

Неуверенность в собственных чувствах

Иногда мужчина не понимает, что чувствует к конкретной женщине. Ему может быть хорошо с вами, но он сомневается: это влюбленность или просто симпатия? Готов ли он к отношениям или ему комфортнее оставаться одному?

«Чтобы разобраться, мужчина берет паузу. Расстояние становится способом проверить себя: скучает ли он, важно ли ему это общение или ничего не изменится. Проблема в том, что такая внутренняя рефлексия происходит за счет женщины, которая остается в неопределенности. Если человек эмоционально незрел, он будет использовать дистанцию как инструмент самопроверки снова и снова», — отмечает эксперт.

Отсутствие серьезных намерений

Как бы это ни было неприятно, но самая простая — вы для него не приоритет. Интерес поверхностный, без планов на будущее. Он может говорить красивые слова, проявлять инициативу, но исчезать, когда получает желаемое внимание. И так снова, и снова, пока не найдет новую жертву или его где-нибудь не отфутболят конкретно.

«За фразами о занятости часто скрывается банальное безразличие. Заинтересованный мужчина находит время всегда. Написать сообщение — пара минут, да и буквы у нас бесплатные. Если человек не пишет, не звонит и не ищет встреч, значит, отношения не входят в список его важных задач», — говорит Алена.

Параллельные отношения или запасной вариант

Регулярные исчезновения могут говорить о том, что вы не единственная женщина в его жизни. Возможно, у него есть постоянная партнерша или даже жена, он активно общается с несколькими женщинами одновременно.

«В этом случае мужчина появляется тогда, когда ему удобно: есть свободное время, желание флирта или физической близости. Серьезных вложений он избегает, потому что не планирует долгосрочных обязательств. Чем дольше женщина принимает такой формат, тем увереннее мужчина чувствует себя в роли человека без ответственности», — отмечает психолог.

Желание проверить вашу значимость

Иногда исчезновение — способ убедиться, насколько он важен. Напишете ли вы первой, будете ли переживать, готовы ли ждать?

«Такое поведение связано с неуверенностью и страхом быть отвергнутым. Мужчина может бессознательно проверять, насколько он вам нужен. Это форма манипуляции, даже если он не осознает этого. Проблема в том, что подобные проверки формируют зависимость и тревожность в отношениях», — комментирует эксперт.

Уход от ответственности

Есть мужчины, которые хотят получать внимание и тепло, но не готовы брать на себя обязательства. Как только появляются разговоры о будущем, поддержке или совместных решениях, они исчезают.

«Особенно часто это происходит, когда женщине требуется помощь или определенность. Вместо открытого разговора он выбирает дистанцию. Так проще, потому не нужно ничего объяснять, оправдываться, видеть слезы и соответствовать ожиданиям», — говорит Алена.

Что делать женщине

Лучший способ — завершить такие отношения, потому что при любом из вышеперечисленных сценариев, вряд ли что-то получится. Он так и будет играть в эту игру, пока вам не надоест. Но можно попробовать следующие методы: