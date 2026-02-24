Почему постоянное «стань лучше» разрушает женщину

Сегодня человечество живет в эпоху бесконечного апгрейда: утром — аффирмации на успех, днем — марафон по прокачке женственности, вечером — йога для плоского живота.

Многим женщинам кажется, что если еще немного улучшить себя, то они, наконец, станут достойными счастья и изобилия. О том, почему эта гонка ведет не к счастью, а к потере себя, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

«Меня недостаточно»: эпидемия, охватившая мир

Остановитесь на секунду и честно спросите себя: как часто вы ощущаете, что с вами все в порядке? Прямо сейчас, без условий? Большинство женщин живут с фоновым шумом в голове:

«Я недостаточно стройная. На меня не так посмотрели, я не нравлюсь себе на фото или видео»;

«Я недостаточно умная, чтобы открыть свое дело или вести блог»;

«Я недостаточно успешная мама, жена, предприниматель».

Этот вирус недостаточности стал нормой. Многие привыкли думать о себе как о проекте, который нужно бесконечно дорабатывать и тюнинговать, чтобы он соответствовал картинке из социальных сетей.

Но парадокс в том, что чем упорнее вы пытаетесь стать лучшей версией себя, тем дальше уходите от своей истинной природы.

«Люди тратят колоссальное количество драгоценной энергии на пустую суету — вместо того, чтобы просто жить. На фоне вечной самокритики они теряют связь с собой, переживают выгорание и тревогу, ставят чужие стандарты выше своих потребностей. Это разрушает самооценку, мотивацию и радость жизни», — говорит Перукуа.

Откуда идут желания

Есть часть ума, которая постоянно сканирует внешний мир и фиксирует достижения, которые есть у других. Она шепчет: «Посмотри, у нее муж богатый. Хочу такого же!», «О, какая у нее фигура! Мне срочно надо в зал!». Психология и маркетинг мастерски кормят этого «монстра». Нам продают курсы, косметику и одежду через идею дефицита: «У тебя этого нет, значит, ты неполноценна. Купи — и станешь лучше, успешнее, счастливее».

«В результате это создает бесконечную ментальную петлю желаний, которые идут не из глубины души, не из матки, где живет истинная творческая сила женщины. Они появляются в сознании, а не в теле. Причина — страх быть отвергнутой. Вы кормите своего монстра-хотелку, а сами остаетесь по-настоящему голодными. Голодными по любви к себе», — подчеркивает автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

На поводу навязанных стандартов

В бесконечной погоне мы совершаем главную ошибку — живем умом, постоянно анализируем, планируем и контролируем.

«Посмотрите, что происходит с телом, когда вы стараетесь стать лучше. Вы втягиваете живот, чтобы казаться стройнее. А ведь живот — это центр жизненной силы женщины! Когда он находится в постоянном напряжении, блокируется дыхание, останавливается течение энергии в матке. Так вы буквально замораживаете свою чувственность, становитесь сухой, жесткой, функциональной», — рассказывает эксперт.

Да, мы достигаем поставленных целей, но порой теряем вкус к жизни. Разве этого мы хотели?

Природа не знает концепции самосовершенствования.

Обратите внимание на цветы в саду — они ведь не смотрят на соседние растения, и не сравнивают себя. Они просто цветут, совершенны в своей красоте. Это стоит взять на вооружение.

«Женская привлекательность, сила и магия не в том, чтобы стать копией кого-то другого, а в том, чтобы расслабиться в своей уникальности. Вибрации голоса, смех, походка, жесты — неповторимый узор, которого нет больше ни у кого во Вселенной. Зачем же пытаться его исправить?», — недоумевает Перукуа.

Возвращение к себе: простая практика

Выход из ловушки бесконечных улучшений только один — перестать себя переделывать и «улучшать». Попробуйте простую практику от нашего эксперта.

Вместо того чтобы утром бежать к зеркалу и искать новые морщины или лишние сантиметры, положите руки на низ живота. Сделайте глубокий вдох, отпуская напряжение. И скажите своему телу: «Я люблю тебя. Я здесь. Я чувствую тебя».

Любовь к себе — не сеанс в СПА-салоне раз в неделю. Это ежедневная дисциплина принятия, разрешение себе быть разной: хаотичной, уставшей, игривой, грустной, живой. И хотя СПА — прекрасный вариант восстановления после напряженного дня, но вы же понимаете, в чем проблема. Просто перестаньте себя чинить — вы не сломаны!