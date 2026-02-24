Ну и запросы у тебя: как быть, если мужчина не дарит дорогие подарки

Нам всем приятно получать подарки. А когда в соцсетях то и дело мелькают видео, где мужчина вручает своей избраннице ключи от новенького авто, коробочку со смартфоном последней модели или элитный парфюм, то невольно начинаешь сравнивать и чувствовать себя ущемленной. Особенно сравнивая презенты «с картинки» со своими, куда более скромными и «практичными» наборами сковородок или сертификатом на разовое посещение массажного кабинета.

Что делать, если партнер категорически не понимает намеков, а, может, просто жадничает, а перед подругами похвастаться, да и самой порадоваться ну очень хочется. Вариант «сменить мужчину» — не в счет. Клинический психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit.ru объяснила, какие стратегии точно сработают, а с какими лучше и не пробовать экспериментировать.

Ты мне, я тебе

«Исследования подтверждают, что выбор подарка, ожидание эмоций партнера при вручении и отраженные эмоции радости, когда он получит ваш сюрприз, по уровню дофамина дарят счастья не меньше, чем если вы принимаете что-то для себя, а иногда и превосходят. Поэтому прежде чем копить претензии к партнеру, подумайте, а сами вы готовы подобрать что-то изысканное, интересное и раскошелиться, в придачу? Это очень важно! Взаимообмен в отношениях — основа долговременного союза. Ведь если вы ограничиваете вложения открыткой или пустяшным сувениром, а ожидаете серьезных трат, то вряд ли это справедливо», — говорит эксперт.

Теперь второй важный нюанс. Подарок, который вы ждете, должен соответствовать бюджету партнера и его системе ценностей. Например, если он понимает, что телефон — вещь нужная, а золотое кольцо — побрякушка, то скорее согласится на гаджет. Если финансы не позволяют делать нужный, приятный, но дорогой подарок, то вы можете высказать свое пожелание и предложить разделить этот подарок на несколько праздников, допустим, женский день плюс день рождения. Это тоже будет правильно, ведь вы покажете, что вы не просто потребляете, но и заботитесь о целесообразности и балансе.

Если вы ждете чего-то сверхъестественного, что требует накоплений, допустим, поездку на дорогостоящий курорт или меховое изделие, то можно договориться, что вы откладываете ежемесячно какое-то время, а затем партнер делает некоторое усилие, чтобы порадовать вас и закрыть ваши потребности.

Как делать не надо

Ваши ожидания подарка не оправдаются, если вы хотите за счет партнера решить какие-то свои проблемы или требуете роскоши, которая не соответствует ни вашему, ни его образу жизни. Подарок не должен быть «из принципа» и ради галочки. Можно ли подарком «побаловать» любимую? Конечно, но только если мужчина сам этого хочет. Но требовать, чтобы он выделял средства на «баловство» — неразумно.