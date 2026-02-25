Боящейся метеоризма во время секса женщине дали совет

Сексолог Олеся Мелехина дала совет женщине, которая боится столкнуться с метеоризмом или позывами в туалет во время секса. Эту проблему специалистка обсудила в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По мнению Мелехиной, женщина боится не самого процесса выпускания газов, а осуждения партнера. В связи с этим она посоветовала откровенно поговорить с мужчиной на данную тему еще до секса.

Специалистка призвала женщину честно признаться партнеру, что ей трудно расслабиться во время секса из-за страха выпустить газы. После этого необходимо отследить реакцию мужчины и выслушать, что он скажет в ответ. Мелехина уверяет, что благодаря такой беседе страх полностью уйдет.

Сексолог также напомнила, что абсолютно все люди, в том числе и женщины, ходят в туалет.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, к чему приводит любовь к порнографии. Она предупредила, что из-за частого просмотра фильмов для взрослых может возникнуть эректильная дисфункция.