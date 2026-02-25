Названа неочевидная причина ссор в паре

Психолог Риц Бира раскрыла неожиданный источник разногласий в паре — совместный сон. По её словам, качество ночного отдыха серьёзно сказывается на эмоциональном фоне партнёров. Беспокойный сон, несовпадающие графики и частые пробуждения способны накапливать раздражение, подрывая взаимопонимание.

«Регулярный недосып из‑за храпа, разницы в температурных предпочтениях или двигательной активности во сне выливается в хроническую усталость — а та провоцирует конфликты по мелочам», — объяснила эксперт.

При этом Бира подчеркнула, что это не вызывает необходимость спать в разных комнатах. Исправить ситуацию помогут единый режим дня, индивидуальный выбор одеял и ритуалы отхода ко сну. Если проблема в храпе или иных нарушениях, стоит проконсультироваться с врачом.