Это не эгоизм: почему женщинам важно заботиться о себе

В современном мире, где от женщин часто ожидают быть всем сразу — успешными карьеристками, идеальными матерями, заботливыми женами и при этом всегда оставаться красивыми и энергичными, вопрос заботы о себе и своих желаниях становится не просто прихотью, а жизненной необходимостью.

Но, к сожалению, не все понимают, что это не эгоизм, а фундамент для полноценной и счастливой жизни, который позволяет женщине быть лучшей версией себя для себя самой и окружающих. Почему так важно заботиться о себе, даже когда рядом есть любимый человек, семья, нам рассказала психолог-консультант Светлана Чайка.

Забота — это необходимость, а не роскошь

Когда мы говорим про заботу о себе для женщины, очень важно выйти из примитивного понимания этого понятия.

«Забота о себе — это не про SPA, не про "побаловать себя" и не про эгоцентризм. Это про психологическую устойчивость и внутреннюю опору. Женщина, которая не умеет заботиться о себе, неизбежно начинает жить в режиме хронического истощения — эмоционального, физического, личностного. И тогда страдают все: и она, и партнер, и дети», — подчеркивает наш эксперт.

Если девочку с детства учили быть удобной, внимательной к другим и терпеливой, то, вырастая, она воспринимает заботу о самой себе как что-то почти запрещенное. Она может заботиться о муже, ребенке, родителях, работе — но как только речь заходит о ее собственных желаниях, включается внутренний голос: «это эгоизм». На самом деле граница проходит совсем в другом месте.

«Эгоизм — это игнорирование потребностей другого человека. Забота о себе — это признание собственных потребностей наравне с чужими. Это принципиально разные позиции. В здоровых отношениях нет иерархии "кто важнее", есть баланс. Если женщина полностью отказывается от своих интересов, она постепенно теряет контакт с собой. А там, где нет контакта с собой, появляется раздражение, скрытая агрессия, обиды, эмоциональное выгорание», — рассказывает Светлана.

В жертвенности теряется собственная ценность

На консультациях у психологов часто можно встретить женщин, которые приходят с ощущением внутренней пустоты. Внешне у них все «правильно» — семья, работа, стабильность, но внутри ощущение, что они живут не своей жизнью.

«В процессе терапии становится очевидно, что долгие годы они игнорировали свои желания, считая это нормой. Парадокс в том, что именно такая жертвенность со временем разрушает близость в паре. Партнер чувствует напряжение, дистанцию, холод. Хотя формально женщина "старается для семьи"», — поясняет психолог.

Забота о себе — это не уход из отношений, а способ оставаться в них живой. Это способность сказать «мне важно», «я устала», «мне нужно время». Это разрешение иметь личное пространство, интересы, профессиональную реализацию. Эксперт:

«Это навык слышать свое тело и эмоциональные сигналы до того, как они превращаются в соматические симптомы или депрессивное состояние».

Особенно остро этот вопрос встает в материнстве. По словам психолога, после рождения ребенка женщина часто полностью растворяется в роли матери.

«Важно, что когда ее идентичность сводится только к функции заботы о других, она теряет ощущение собственной ценности вне этой роли. И тогда любая критика или трудность воспринимается как удар по ее личности», — отмечает Светлана.

Забота о себе — это зрелость

Заботиться о себе — значит понимать, что я имею право быть отдельной, даже находясь в паре.