Психологи назвали факторы, которые превращают обычный день в успешный

Психологи выяснили, что продуктивность в течение дня заметно зависит от того, насколько ясно и собранно работает ум. В периоды высокой когнитивной активности человек способен выполнить объем задач, эквивалентный примерно дополнительным 40 минутам работы. Результаты опубликованы в Science Advances.

Это помогает объяснить знакомый многим контраст. В одни дни список дел сокращается почти сам собой, в другие даже простые задачи даются тяжело. Разница между лучшим и худшим днём может достигать до 80 минут эффективности.

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали 184 студента. На протяжении 12 недель они ежедневно выполняли короткие когнитивные тесты, оценивающие внимание, скорость реакции и рабочую память. После этого участники отмечали, удалось ли им достичь намеченных целей.

Ключевой момент — исследователи не сравнивали людей друг с другом. Они анализировали колебания внутри каждого участника. Такой подход показал, что перепады умственной «остроты» испытывают практически все, независимо от характера или привычного распорядка.

«В некоторые дни все складывается идеально, а в другие кажется, что ты пробираешься сквозь туман. Мы хотели понять, почему это происходит и насколько важны эти перепады настроения», — говорит психолог Сендри Хатчерсон.

Почему одни дни лучше других

Повышенная ясность мышления не только облегчала выполнение задач, но и побуждала людей ставить более амбициозные цели. В дни умственной вялости происходило обратное. Даже рутинные дела требовали заметных усилий.

Личностные качества вроде самоконтроля и добросовестности действительно влияли на средний уровень продуктивности, но не защищали от ежедневных колебаний.

Фактически исследователи изучали разрыв между намерением и поведением — ту самую дистанцию между планами и реальными результатами. Оказалось, что состояние ума может заметно расширять или сокращать этот разрыв.

Причина не одна

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не означает прямую причинность. На продуктивность могли влиять сопутствующие факторы — уровень стресса, здоровье, отвлечения и мотивация. Тем не менее именно когнитивная ясность показала устойчивую связь с достижением целей.

Исследование показало, что продуктивность меняется в течение дня и достигает пиков в разные часы у разных людей, отражая индивидуальные биоритмы.

Что можно контролировать

Исследователи попытались выявить факторы, способные поддерживать ясность мышления. Среди наиболее заметных оказались хороший сон, эмоциональное состояние и уровень отвлечений.

«Согласно нашим данным, есть три вещи, которые вы можете попытаться сделать, чтобы максимально повысить остроту ума: высыпаться, избегать выгорания в течение длительного времени и искать способы уменьшить депрессивные ловушки», — отмечает Хатчерсон.

При этом авторы добавляют, что нестабильность — нормальная часть человеческой работы. Разница между «хорошим» и «плохим» днем часто связана не с силой воли, а с текущим состоянием мозга — фактором, который частично зависит от образа жизни и повседневных привычек. Ученые отмечают, что если день не задался, то это нормально и возможно, в такой день стоит немного себя пощадить.