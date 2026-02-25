Почему взрослые женщины выбирают жить с подругами

Тема совместного проживания женщин с подругами заметна в российских медиа, поскольку формат воспринимается как один из вариантов взрослой жизни, автономности и способ снизить ощущение изоляции без романтического союза. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

«Во взрослом возрасте одиночество ощущается иначе, чем в двадцать лет. Оно может быть внешне благополучным (работа, встречи, планы), но именно дома тишина становится особенно заметной», — объяснил психолог.

По ее словам, сегодня многие женщины выстраивают автономную, устойчивую жизнь: карьера, финансовая самостоятельность, собственное жилье, путешествия.

«Отсутствие партнера в таких случаях не всегда связано с разочарованием или неудачей. Часто это осознанный выбор не менять привычный уклад без внутренней готовности к новым отношениям. Однако чрезмерная автономия со временем может трансформироваться в изоляцию. Человеческая психика не рассчитана на полную социальную изоляцию. Даже минимальное ощущение присутствия «своего человека» рядом снижает базовый уровень тревожности. Дом с живым присутствием воспринимается нервной системой как более безопасная среда», — отметила Каравайцева.

Она также отметила, что отдельная причина — переживание разрыва значимых отношений.

«После эмоционально интенсивного союза возвращение к жизни в одиночестве может восприниматься как резкая утрата. «Нервная система реагирует на расставание схоже с переживанием потери фигуры привязанности. В этот период совместное проживание с подругой может выполнять стабилизирующую функцию — без спешки вступать в новые романтические отношения», — пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что ко-ливинг не заменяет партнерство, а создает промежуточную форму близости.

«Он помогает прожить переходный этап — после расставания, в фазе переосмысления отношений или при эмоциональной усталости от полной автономии. При этом совместная жизнь, по словам психолога, всегда требует договоренностей и четких границ. Любая форма совместности активирует механизмы привязанности: вместе с ожиданиями и возможными конфликтами. Если границы не обозначены, даже крепкая дружба может столкнуться с напряжением», — предупредила она.

Лариса Каравайцева добавила, что ко-ливинг остается здоровой моделью до тех пор, пока сохраняется свобода выбора.