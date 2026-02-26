Что такое «ловушка эмоционального инвестора» и как женщинам в нее не попасть

Мошенники стали использовать образы виртуальных влюбленных, чтобы выманить у жертв крупные суммы денег под предлогом встречи, так называемый архетип одинокого романтика очаровывает и работает безотказна, предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Красивый незнакомец в переписке признаётся в вечной любви, клянётся, что ему не нужны ваши деньги, а нужно лишь ваше сердце, но спустя месяц внезапно просит крупную сумму – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей – на билет для долгожданной встречи», – описала специалист в беседе с RT.

По словам Шпагиной, с точки зрения психологии здесь срабатывает сложный комплекс механизмов, который можно назвать ловушкой эмоционального инвестора.

Она пояснила: схема построена на глубинной потребности быть нужным и любимым, а не на страхе или жадности. Первым этапом становится «обезоруживание», когда фраза «Мне не нужны твои деньги, нужен только ты» снижает критическое мышление жертвы и приводит к эмоциональному сближению.

На втором этапе появляется иллюзия невозможности отступить: после просьбы о деньгах жертва оказывается перед выбором – признать чувства фальшивыми или продолжить верить в уникальность связи.

Психолог отметила, что жертвы часто убеждены, что их история отличается от тысяч других, а мошенники умело подстраивают сценарий под личные мечты и травмы конкретного человека.

