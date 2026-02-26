Пять признаков появления кризиса в паре

Психолог Эдуард Шамсутдинов отметил, что если в отношениях появляется ощущение одиночества, это повод задуматься о помощи со стороны.

По словам экспертов, кризисы в паре – вещь естественная и практически неизбежная. Но всегда ли с ними можно справиться без посторонней поддержки? Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в разговоре с "Радио 1" рассказал, что во многих случаях партнёры способны пройти сложный период самостоятельно. Однако есть ситуации, когда консультация психолога становится действительно необходимой.

Среди тревожных признаков эксперт выделил:

постоянное раздражение или ощущение, что всё не так;

нежелание общаться и проводить время вместе;

регулярные ссоры, которые заходят в тупик;

чувство одиночества или эмоционального отдаления;

мысли одного из партнёров о расставании.

Как отметил психолог, любые отношения проходят через проверки на прочность. Важно не просто удерживать любовь, а постепенно развивать её на протяжении всей совместной жизни.

Раздражение или недовольство в долгих отношениях – это нормально. Это не означает, что чувства остыли. Скорее, это знак, что стоит прислушаться к себе, своим эмоциям и потребностям, подчеркнул специалист.