Как зажечь искру в браке спустя 15 лет

Психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, как успешно преодолеть семейный кризис спустя десятилетия отношений. Эксперт дал 6 советов.

У многих пар через 10–15 лет совместной жизни появляются трудности с взаимопониманием. Кто-то замечает, что партнер начинает раздражать, а кто-то и вовсе чувствует отдаление. В разговоре с "Радио 1" практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов отметил, что брак – это не просто союз двух людей, а целая система, где оба партнера со временем меняются и проходят разные этапы.

– Кризис, возникающий через 10-15 лет совместной жизни, – явление довольно распространенное. Многие пары сталкиваются с тем, что чувства начинают угасать, а раздражение друг другом становится привычным. И это вполне естественно и нормально, – сообщил эксперт.

По его словам, такой кризис – естественный этап, который можно преодолеть, если оба готовы работать над отношениями. Откровенные разговоры, уважение и готовность меняться – основные условия, чтобы справиться с трудностями.

Что можно сделать самостоятельно:

Открыто говорить: начните с честного разговора о своих чувствах. Делитесь переживаниями спокойно, без упреков и обвинений. Лучше использовать "я-сообщения", например: "Я чувствую себя неудовлетворенной, когда…". Это снижает напряжение и не провоцирует защитную реакцию.

Регулярно обсуждать чувства: заведите привычку проводить время вдвоем и говорить не только о быте, но и о своих эмоциях, желаниях и ожиданиях. Такие разговоры помогают сохранить близость.

Смотреть на хорошее: попробуйте сместить фокус с недостатков партнера на его сильные стороны. Вспомните, за что вы когда-то его полюбили, и чаще возвращайтесь к приятным моментам из общей жизни.

Делать что-то вместе: общие занятия и хобби способны оживить отношения. Это могут быть поездки, спорт, прогулки или любое совместное творчество.

Работать над собой: задумайтесь, что именно вы можете изменить в себе. Иногда раздражение связано не с партнером, а с собственными внутренними проблемами или неудовлетворенностью.

Уважать личные границы: дайте друг другу пространство для личных интересов и времени наедине с собой. Это помогает не "перегореть" и сохранять баланс.

Эксперт добавил, что если все эти шаги не приносят результата, не стоит тянуть – лучше обратиться за помощью к специалисту.