Психолог объяснила, как найти баланс между медлительностью и спешкой

26 февраля отмечается оригинальный праздник – День неторопливости (День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел «статус» международного дня. Семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен рассказала «ФедералПресс», как в современном мире не торопиться и наслаждаться каждым моментом.

«Неторопливость представляет собой важный психологической феномен, который помогает человеку осознанно замедлить темп жизни и снизить уровень стресса. С точки зрения психологии, умение не спешить и присутствовать в моменте – это положительный навык, способствующий улучшению эмоционального состояния, повышению концентрации и снижению тревожности», – пояснила психолог.

По ее словам, в современном мире, где доминирует культура быстроты и многозадачности, практика неторопливости помогает восстановить внутренний баланс и избежать выгорания. Однако чрезмерное замедление может иметь и негативные последствия, особенно в деловой среде. Если человек слишком часто откладывает важные задачи или теряет чувство срочности, это может привести к снижению эффективности, пропущенным срокам и ухудшению результатов. Важно найти баланс между необходимостью действовать оперативно и умением контролировать темп, чтобы не поддаваться постоянной спешке.

Сегодня День Неторопливости и рекомендуется использовать этот день как инструмент для периодического восстановления и переосмысления своего ритма жизни. Внедрение практик осознанности и неспешности в повседневную деятельность способствует улучшению качества жизни и работы. Главное – не превращать замедление в постоянную стагнацию, а использовать его как ресурс для повышения эффективности и гармонии в жизни.

