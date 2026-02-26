Эксперт ответил, почему люди не могут оторваться смотреть дейтинг-шоу

Каждое шоу с историями пар и поведением героев — это провокация психики к проекции на свою жизнь. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

«Такие реалити дают то, что в психологии называется насмотренностью и поведенческой репетицией. Зрители мысленно ставят себя на место героев: "А я бы так ответила?", "В этот момент надо было уходить", "Господи, это же мой бывший". Это способ примерить разные роли без реальных последствий, учиться на чужих ошибках и формировать собственные ориентиры», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что для зрителей подобные шоу — внутренняя лаборатория отношений.

«Когда они безопасно пробуют разные модели поведения, теоретизируют и спорят, они не избегают жизни, а готовятся к ней. В реальной жизни человек может никогда не рискнуть сказать "я влюбился на второй день", а на диване перед экраном можно представить, к чему бы это привело», — объяснила Каравайцева.

Психолог добавила, что людям важно увидеть, что не только у них проблемы в отношениях.

«Дейтинг-шоу показывают хаос отношений крупным планом. Люди ревнуют, идеализируют, замирают, выбирают "не тех". И зритель любого пола думает: "Так, значит, не только у меня так". Аудитория видит тревожных, избегающих, сомневающихся, замечает, как человек одновременно хочет близости и боится ее. Это снижает стыд, — комментирует психолог. — Через чужие ошибки зрители легализуют свои. Они понимают: это не дефект характера, а общечеловеческие свойства. Наблюдение за чужими сложностями помогает людям мягче относиться к собственным».

Каравайцева высказалась, что зрителям нравится быть «выше» ситуации.

«Есть интересный момент, на который делают ставки сценаристы: смотреть чужие свидания приятно, потому что аудитория становится умнее героев. Со стороны зрители рациональны и четко видят манипуляции, игнорирование "красных флагов" и идеализацию, хотя в своей жизни замечают это далеко не всегда. Это дает ощущение компетентности в самой непредсказуемой сфере — в любви. И временно снижает тревогу, повышает самооценку. В каком-то смысле дейтинг-шоу можно рассматривать как образовательное пособие с конкретными примерами того, к чему приводит то или иное поведение», — рассказала психолог.

Специалист также призвала проверить свои убеждения и сформировать мнение.

«Реалити становятся своеобразным полигоном для убеждений зрителей о любви. Люди редко осознают, что уже приходят к экрану с готовыми установками: "настоящая химия существует", "все это игра и манипуляция". Наблюдая за героями, они тестируют свои теории на практике и замечают именно те детали, которые подтверждают их картину мира. Психика любит подтверждения — так люди сохраняют ощущение устойчивости, — поясняет эксперт. — Но иногда происходит обратное: чей-то поступок или развязка неожиданно трогают зрителей и заставляют усомниться в привычной схеме. Тогда шоу выполняет более важную функцию — не подтверждает, а расширяет представления людей о возможном».

