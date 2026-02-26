Специалист рассказал, что поможет «перезапуститься» этой весной

Весна — это время пробуждения природы, когда все вокруг оживает после зимней спячки. И, конечно, многие из нас чувствуют внутренний импульс к обновлению, хочется сбросить накопившуюся усталость и начать новый этап со свежими силами. Однако, когда речь заходит о «перезагрузке» организма, часто возникают идеи о радикальных мерах: «жестком детоксе» или изнурительных тренировках до полного изнеможения.

© Freepik

Но не торопитесь бежать в спортзал, мягкое включение в весенний сезон принесет больше пользы организму. Как это сделать без стресса, нам рассказала фитнес-тренер, инструктор по функциональному и силовому тренингу, стретчингу и пилатесу Елизавета Прокудина.

Почему «жесткий детокс» суперинтенсивные тренировки — это не выход?

Слово «детокс» обычно употребляется в контексте соков, порошков, чаев и других маркетинговых продуктов. Как минимум, они неэффективны, как максимум — вредны. Организм сам отлично справляется с функцией самоочистки: печень, почки, легкие, кишечник работают как естественные фильтры.

«Изнурительные тренировки — это сильный системный стресс для организма, при котором он попросту не успевает восстанавливаться. Последствия этого: падает работоспособность, ухудшается сон, появляется постоянная усталость, снижается мотивация, возможна раздражительность. Еще перетренировки нарушают баланс гормонов, подавляют иммунитет и повышают риск травм. На психологическом уровне это может ощущаться как выгорание», — рассказывает наш эксперт.

Мягкий запуск: что действительно работает

Вместо радикальных мер, лучше акцентируйте внимание на мягком и гармоничном перезапуске. Ведь это время, когда мы можем постепенно внедрять здоровые привычки, прислушиваясь к своему телу и не требуя от него невозможного.

«Не надо давать себе обещаний резко изменить жизнь "с понедельника". Начните с маленьких простых шагов, и вы почувствуете, как постепенно организм выходит из зимней спячки, вы пробуждаетесь, и энергии становится больше», — рекомендует Елизавета.

Вот эффективные способы «проснуться» весной от нашего эксперта.

Постепенно увеличивайте бытовую активность: ходьба, утренние прогулки, домашние дела, легкая активность на свежем воздухе, тренировки на улучшение подвижности суставов.

Слегка скорректируйте питание. Плавно вводите в рацион больше овощей, фруктов.

Такой подход прост и эффективен, и он не перегружает тело, в отличие от экстремальной «детокс-атаки» или интенсивных тренировок.

Качественный сон и отдых: весна — время, когда световой день увеличивается, но это не значит, что нужно жертвовать сном. Обеспечьте себе 7-8 часов полноценного отдыха каждую ночь.

Найдите способы справляться со стрессом: дыхательные упражнения, прогулки на природе, ведение дневника. Уделяйте время своим увлечениям, проводите время с близкими, практикуйте осознанность.

Постепенность и последовательность — это ключ к успешному весеннему перезапуску. Не пытайтесь изменить все и сразу. Выберите несколько направлений, на которых вы хотите сосредоточиться, и внедряйте изменения шаг за шагом. Маленькие, но постоянные сдвиги приведут к большим и устойчивым результатам.