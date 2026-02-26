Как понять, когда человек смеется по-настоящему, а когда — из-за стресса

Когда человек смеется без причины, это не всегда бывает признаком дурачины, как говорится в детской поговорке. О том, как распознать, действительно ли неуместные шутки веселят человека или они говорят о какой-то глубокой проблеме, рассказала психолог факультета "Дистанционное обучение" Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Куляцкая.

© Unsplash

«Если мы видим неадекватный смех, в неуместной ситуации, то констатируем нарушение обработки эмоционального контекста. Это не только про людей с неврологическими особенностями или расстройствами аутистического спектра. Это может быть реакцией человека в состоянии сильного стресса или психологической травмы, или просто глубоко погруженного в собственные мысли», — пояснила она в беседе с KP.RU.

В психологии смех — это невербальная форма общения. Она почти не поддается контролю и происходит раньше сознательной цензуры, поэтому и является самой честной, отметила Куляцкая.

По ее словам, шутки часто рассказывают о человеке больше, чем он сам: о его чертах, интеллекте, когнитивном стиле, пережитых травмах и жизненном опыте.

«Не бывает правильного смеха, бывает лишь твой смех. Юмор — это не диагноз, а язык», — сказала собеседница издания.

Причем понимание шутки, добавила психолог, всегда субъективно, и при анализе шутки психотерапевт также анализирует себя.