Психолог объяснил, как вера в ретроградный Меркурий влияет на человека

Первый в 2026 году период ретроградного Меркурия продлится с 26 февраля по 20 марта. В астрономии ретроградные планеты называют оптической иллюзией из-за разной скорости движения по орбитам наблюдателям с Земли периодически кажется, что планеты начинают двигаться в обратном направлении. Но на самом деле они не меняют траектории, сообщает «Общественная Служба Новостей.

В астрологии ретроградному Меркурию придают большое значение. Эта планета отвечает за путешествия, торговлю, общение, деловые переговоры, технику и документы. В период ретрограда, предупреждают астрологи, существенно возрастает риск неудач. Поэтому в эти дни не рекомендуют отправляться в поездки, совершать крупные покупки, заключать сделки и в принципе принимать какие-либо важные решения.

Ретроградный Меркурий удачное время, чтобы обратиться к прошлому. Эксперты советуют посвятить время завершенным делам, проанализировать прошлые решения, закрыть начатые ранее проекты.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов отметил, что в наши дни ретроградный Меркурий превратился в некий культурный феномен. Но большинство людей относятся к нему с иронией. Юмор полезен, чтобы легче переживать жизненные трудности, заявил эксперт. Советы замедлить темп и провести внутреннюю «ревизию также не принесут вреда.

Но в некоторых случаях люди начинают страдать от навязчивых тревожных мыслей из-за ретроградного Меркурия. Когда человек избегает определенных поступков и сфер деятельности из-за советов астрологов и нервничает из-за плохих прогнозов, это становится новым источником стресса.

Научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов назвал представления о негативном влиянии ретроградного Меркурия на жизнь людей «средневековым мифом. Он отметил, что эта планеты совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, тогда как Земля за 365 с четвертью суток. Поэтому Меркурий несколько раз в год «обгоняет Землю в движении вокруг Солнца, сообщает ТАСС.

Ранее астрофизик Московского планетария рассказал, стоит ли бояться ретроградного Меркурия. По словам Александра Перхняка, наука не выявила закономерностей между расположением планет и событиями человеческой жизни.