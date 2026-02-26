Стало известно, сколько времени на самом деле формируется привычка

Сколько нужно дней, чтобы утренняя пробежка или новый рабочий навык стали автоматическими? Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского Политеха Галина Черновалова разработала методику, которая с точностью 95% позволяет спрогнозировать, сколько времени конкретному человеку потребуется для закрепления новой привычки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Привычка формируется тогда, когда действие перестает требовать волевых усилий и переходит в автоматический режим. Мозг экономит ресурсы, и выполнение больше не вызывает сопротивления. В обществе широко распространен миф о «21 дне», однако научных доказательств универсального срока не существует. Исторические примеры — эксперименты с перевернутым зрением или наблюдения за пациентами пластических хирургов — не относятся к бытовым привычкам.

В течение трех лет исследовательница проводила опросы, тестирования и глубинные интервью сотрудников компаний, а также наблюдала за их рабочими процессами. В результате были выявлены пять ключевых факторов, влияющих на скорость формирования привычки.

«Прежде всего, это физическая готовность — состояние здоровья и уровень нагрузок. Не менее важен эмоциональный настрой и субъективное отношение к задаче. Существенную роль играет предыдущий опыт, поддержка окружения и доступность инфраструктуры — времени, ресурсов, условий», — пояснила Галина Черновалова.

Анализ показал, что единого срока не существует, однако есть определенные временные пределы. Если человек ранее уже владел навыком, для его восстановления требуется около 14 дней. В случае совершенно нового и сложного действия процесс может занять до 90 дней. При этом ни один из участников исследования не превысил этот срок.

На основе полученных данных была создана прогностическая шкала. Человек оценивает по пятибалльной системе каждый из пяти факторов — от выраженного дефицита ресурсов до полной готовности. Баллы суммируются и соотносятся с индивидуальным диапазоном дней.

Методику протестировали на 149 сотрудниках пяти компаний. Каждый выбрал привычку, которую хотел закрепить — от ежедневного планирования до сокращения времени в соцсетях.

«У 141 из 149 фактическое время совпало с прогнозом. Точность составила 95%. Чаще всего участники укладывались в диапазон от 33 до 71 дня», — отметила исследовательница.

По ее словам, субъективная оценка играет решающую роль: если человек считает свою готовность низкой, это действительно замедляет процесс. Однако формирование привычки можно ускорить, если четко формулировать задачу, привязывать новое действие к существующим ритуалам и использовать поддержку коллег.

Разработка предназначена для компаний, HR-специалистов и коучей. Она позволяет более реалистично планировать обучение персонала и избегать завышенных ожиданий, опираясь не на популярные цифры, а на индивидуальный научно обоснованный прогноз.