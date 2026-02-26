Как перестать себя критиковать за внешность

Листаем ленту, видим стройные фигуры, отфотошопленные лица, "идеальную жизнь"... И ловим себя на мысли: "А почему у меня не так?". Чувство, будто ты не дотягиваешь до стандарта, знакомо многим. Мы начинаем стесняться своего отражения, прятаться в мешковатую одежду и чувствуем себя несчастными. Как себе помочь? На этот вопрос "РГ" ответила клинический психолог, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор Вера Никишина.

© Российская Газета

«Современная цифровая социальная среда транслирует множество эталонов внешности и образов тела, которые воспринимаются пользователями как обязательные ориентиры», — пояснила профессор Никишина.

Проще говоря, мы постоянно видим картинку, которая далека от реальности, но начинаем примерять её на себя. И, конечно, обнаруживаем "несоответствие". Это несоответствие мы тут же записываем себе в дефекты. Дальше — больше: нам кажется, что раз с телом что-то "не так", значит и мы сами какие-то не такие — возникает чувство неполноценности.

Это ловушка. Недовольство лишними килограммами или формой ног быстро перерастает в неприязнь к самому себе. А это уже прямая дорога к тревоге, унынию и даже проблемам с питанием.

«Неудовлетворенность телом трансформируется в общую неприязнь к себе, что становится катализатором эмоциональных нарушений: от тревожных и фобических состояний до депрессии и расстройств пищевого поведения», — отмечает Никишина.

Но как из этого выбраться? Как подружиться со своим отражением?

Вера Никишина предлагает простую, но работающую технику. Она советует перестать обобщать.

Вместо того чтобы думать о себе в целом как о "некрасивом" человеке, нужно переключиться на детали — это поможет избежать обобщений. Забудьте фразу "Я себе не нравлюсь". Лучше сосредоточиться на тех элементах внешности, которые нравятся.