Психолог рассказал, почему лентяи чаще приходят к успеху

Психолог Сергей Ланг считает, что люди, которых принято называть "ленивыми", нередко добиваются лучших результатов, потому что умеют беречь свои силы и не растрачивать их впустую.

По его словам, крайний трудоголизм приводит к тому, что уже к 35–40 годам человек попросту выдыхается и теряет способность нормально работать. Цена такой псевдопродуктивности слишком высока: постоянная усталость, выгорание, стресс, появление вредных привычек, ссоры в семье и разводы.

В разговоре с "Радио 1" Ланг отметил, что гонка за большими деньгами и страх не успеть всё и сразу приводят к раннему истощению. А вот те самые "ленивые" часто оказываются впереди, потому что разумно распределяют ресурсы и не работают на износ.

– Люди, которые работают на износ, хотят видеть систему подкрепления. Финансовая мотивация – основная. Человек понимает, за что он работает, и тогда появляются силы. Если доходы падают, а работать приходится больше – это и приводит к стрессу, – объяснил психолог.

Он также добавил, что бесконечные курсы, постоянное саморазвитие и смена профессий не всегда помогают найти себя и иногда превращаются в опасную ловушку. Время, потраченное на работу, не всегда равно прибыли. Иногда можно сделать всё хорошо всего за пару часов, подытожил Ланг.