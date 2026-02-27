Почему люди годами не могут выучить английский язык

Многие россияне тратят годы на изучение английского языка и при этом все равно не достигают видимых результатов. Почему так сложно освоить язык и что мешает достичь желаемого уровня — в материале «Вечерней Москвы».

По словам преподавателя английского языка Анны Мурзюковой, помимо всем известных и давно обсуждаемых причин, таких как: возрастные особенности, устаревшие или неподходящие методики, психологические аспекты и отсутствие языковой среды, стоит обратить внимание на те факторы, которые мы не можем игнорировать в современных реалиях. Именно они в совокупности с вышеперечисленными классическими ошибками создают определенные трудности на нашем пути изучения иностранных языков.

Снижение концентрации внимания

При организации любых образовательных процессов сегодня следует учитывать продолжительность концентрации внимания, уверена эксперт:

— Ускорение темпа жизни и увеличение количества поступающей к нам со всех сторон информации влияют на нашу способность усвоения новых знаний. Наша пропускная способность снижается, концентрация притупляется, становится практически невозможно удерживать внимание в течение достаточно долгого времени. И это не про клиповое мышление, а скорее про реалии, в которых приоритетов может быть несколько, и надо всем уделить пусть не сто процентов, но часть своего внимания.

Это не повод поставить крест на занятиях языками, однако стоит пересмотреть подход к обучению и попробовать новые варианты: например, асинхронный формат, который сейчас набирает обороты, предложила преподаватель.

Ожидание быстрых результатов

Многие ожидают быстрых результатов, а невозможность их получить здесь и сейчас очень демотивирует, заметила эксперт:

— Мы живем на высоких скоростях и рассчитываем на быстрые, если не мгновенные, результаты. Однако изучение языков — это скорее про овладевание навыком, а не знаниями. Так же как и в спорте, здесь видимые результаты потребуют времени на освоение, автоматизацию и определенной дисциплины.

Для сохранения мотивации собеседница «ВМ» посоветовала радовать себя промежуточными итогами:

— Надо только научиться их замечать. Пройденные уровни в онлайн-приложениях, пройденные юниты в учебнике, прослушанные подкасты, понятый смысл песни — не недооценивайте силу маленьких шагов, которые приведут вас к большим результатам.

Сравнение своих успехов с окружающими

По мнению преподавателя, в современном мире многие невольно сравнивают себя не только с близким окружением, но и с миллионами пользователей социальных сетей:

— Не забывайте, что мы видим только то, что нам показывают, — успех. Однако насколько сложным и долгим был путь к нему, неизвестно. Поэтому вернемся к старой, но исправно работающей истине: сравнивать можно только самого себя с самим собой вчерашним.

Специалист советует не забывать хвалить себя и гордиться своими достижениями:

— Но, относясь к себе нежно, также важно не перестараться: любовь к себе — это не всегда про «отдохни сегодня, заюш». Часто это еще и про веру в свои силы и поддержку своих начинаний. Конечно, можно побаловать себя доставкой фастфуда (и это действительно может помочь в моменте), а можно оплатить подписку на языковое приложение или подкаст. И то, и другое будет формой заботы о себе.

Поиск баланса

Жизнь в современных реалиях — это поиск баланса между попытками догнать и перегнать, полным принятием своего внутреннего ребенка и выращиванием своей взрослой части, уверена эксперт.

— Перенеся этот подход к жизни на изучение иностранных языков, вы сможете помочь самим себе достигнуть ваших целей и при этом не выгореть или слиться по пути, — заключила собеседница «ВМ».

