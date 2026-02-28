Психолог объяснил, как отличить привычку в отношениях от любви

Общеизвестно, что страсть в отношениях живёт недолго, со временем они перетекают в иное, более спокойное русло. Некоторые называют это привычкой, считая её одним из проявлений любви. На деле же, как уверяют специалисты, привычка, хотя и полезная вещь, тем не менее к истинной любви отношения не имеет. И отношения, которые строятся на её основе, существовать могут долго, но радости обычно не приносят. Чего не скажешь об отношениях, которые строятся именно на любви. Так как же отличить одно от другого? Отличить привычку от любви можно по ряду признаков.

Нежелание заботиться

Если отношения строятся исключительно на привычке, то супруги хотя и заботятся друг о друге, но делают это исключительно по обязанности. Собственно говоря, и заботой в чистом виде это не назовёшь. Приготовленный ужин, наглаженные рубашки, выбитый ковёр, принесённые из магазина продукты – всё это делается не для того, чтобы облегчить жизнь второй половине, а для того, чтобы избежать упрёков и обвинений.

Если же супругов связывает любовь, то забота друг о друге доставляет им удовольствие. И подстраиваются они друг под друга абсолютно добровольно.

Не хочется нравиться

Когда вы начинаете воспринимать своего спутника как неизменную часть жизни, которая никогда и никуда не денется, у вас пропадает желание нравиться ему, завоёвывать его восхищение или одобрение.

Именно по этой причине женщины перестают следить за собой дома, но при этом обычно прихорашиваются, собираясь на работу. Мужчины перестают делать красивые жесты, говорить комплименты.

В любящих же парах женщинам хочется вызывать у мужа восхищение, которое тот не стесняется выражать.

Безразличие

Вы стали замечать, что совершенно равнодушны к тому, что происходит с вашим партнёром, о чём он мечтает, к чему стремится, что происходит у него на работе, чему он радуется и т.д. Даже неверность второй половины сама по себе вас не страшит – если, конечно, это никак не скажется на целостности брака. Так, некоторые женщины довольно спокойно относятся к левым похождениям мужей. А что плохого – и сексуальные потребности благоверного удовлетворены, и самой по этому поводу напрягаться не надо. Главное, чтобы муж всегда возвращался и рядом был.

На праздники вы покупаете мужу или жене первую попавшуюся вещь в качестве подарка. Свободное время проводите вместе только потому, что так привычно. Хотя, по большому счёту, давно заметили, что в одиночестве вам гораздо комфортнее. Можно заниматься своими делами, не отвлекаясь на вторую половину.

Так, например, люди, живущие вместе по привычке, отправляясь в отпуск вдвоём, радуются прежде всего просто возможности отдохнуть. Вторая половинка при этом обязательным условием не является, она просто прилагается как бы по умолчанию.

Любящие же пары в первую очередь радуются возможности отправиться куда-то вместе.

Конечно, это не значит, что у них не возникает желания побыть отдельно друг от друга и любящие супруги всюду ходят, как сиамские близнецы. У каждого из них существует зона личного пространства. Но совместное времяпрепровождение приносит им удовольствие.

Отсутствие общих интересов

У вас не осталось общих интересов. Вы как будто живёте в разных мирах – у каждого своя работа, свои интересы, увлечения, планы, которые никак не пересекаются. Потребность в общении почти полностью пропадает.

Вы даже тяготитесь присутствием друг друга, потому что не знаете, о чём говорить. Но даже если вам друг с другом комфортно, присутствие супруга особой радости не доставляет. По вечерам вы либо стараетесь проводить время вне семейных стен, либо просто молчите, поскольку разговаривать вам, по сути, не о чем.

Единственная общая тема для разговора – обсуждение бытовых проблем.

То есть физически вы вроде бы и вместе, однако духовного единения как такового нет.

Пары, которые связывает любовь, искренне интересуются жизнью, мнением и душевным состоянием друг друга, с готовностью обсуждают планы, мечты, делятся своими взглядами. Поэтому вместе им всегда интересно. Хотя опять же это не отменяет общения с друзьями раздельно друг от друга.

Минимум прикосновений

Вы избегаете любого тактильного контакта. У вас нет потребности прикасаться к мужу или жене – чмокнуть, обнять, взять за руку. В супружеской спальне и вовсе царит уныние. Сексуальные контакты редки и скучны. Для женщин порой они и вовсе превращаются в унылую повинность, жертвенное выполнение супружеского долга.

Это, конечно, не значит, что любящие пары готовы заниматься сексом по нескольку раз на дню. У супругов могут быть совершенно разные потребности в сексе, обусловленные особенностями темперамента, воспитания, здоровья и т.д. Но при этом у них существует потребность выразить свою нежность через прикосновение – обнять, взъерошить волосы, поцеловать, просто прижаться.

«Словом, при привычке люди живут вместе потому, что им во многом так удобно, выгодно. Конечно, если они расстанутся, им будет некомфортно, так же как и любящим людям. Но причина этого дискомфорта будет не в расставании с человеком, а в утрате той пользы, того удобства, которые этот человек приносил», – объясняет московский психолог Виктор Шапарь.

Однако считать привычку абсолютным злом не стоит. Ведь люди, живущие вместе по привычке, обычно чувствуют себя довольно спокойно. Многие из них считают свой брак благополучным. Правда, в таких отношениях нет места эмоциональной близости и искренности. Но некоторые люди умеют прекрасно обходиться и без неё.

Пять признаков того, что в вашей семье существует любовь

Вам интересно общаться друг с другом. Вам хочется заботиться друг о друге. Вы стараетесь не огорчать партнёра и щадите его чувства. Вы не считаете, кто из вас больше сделал, и вкладываетесь в отношения, не ожидая отдачи. Вы доверяете друг другу.

