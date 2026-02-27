Как сохранять оптимизм в сложных ситуациях: советы психолога

27 февраля ежегодно отмечается Международный день оптимиста. Психолог Евгения Заяева рассказала «ФедералПресс», как сохранять оптимизм в сложных ситуациях.

«Здоровый оптимизм часто путают с отрицанием реальности, а позитивно мыслящих людей порой обвиняют в наивности и нежелании видеть «горькую правду». Однако это в корне неверный взгляд на проблему, так как оптимизм – это не слепое ожидание хорошего исхода в стиле «авось как-нибудь все уладится». Оптимизм – это прежде всего стиль мышления, навык, позволяющий увидеть выход из сложной ситуации, а также уверенность в том, что ты справишься с любой проблемой», – пояснила психолог.

Эксперт также рассказала, как сохранять оптимизм во времена нестабильности. Главное и первое – не игнорировать ситуацию, не уходить в отрицание, а признать имеющиеся сложности. Второе – найти ресурс в стабильности: кто или что может поддержать вас на время решения проблемы. Это могут быть вечера в кругу близких или бег по утрам. Кроме того, следует разработать план решения. Также следует переосмыслить ситуацию – задать себе вопрос для чего мне она?

«Навык позитивного мышления дает устойчивость, способность выдерживать трудности, веру в свои силы. И именно в турбулентное время этот навык особенно важен», – подытожила психолог.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1