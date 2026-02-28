Психологи выяснили, почему одни культуры смеются чаще других

Недавнее исследование, опубликованное в журнале American Psychologist, показало, что люди из культур с строгими социальными нормами реже создают юмористический контент, чем жители более свободных обществ. Ученые подчеркнули, что юмор — не только врожденная способность, но и навык, формирующийся под влиянием правил и ожиданий окружающей среды.

«Поскольку юмор во многом определяется социальными нормами, мы изучили его через призму культурной жесткости и гибкости», — пояснили авторы исследования, И Цао из Пекинского и Корнельского университетов и Ли-Цзюнь Цзи из Университета Куинс.

Юмор объединяет людей, но разные общества по-разному воспринимают шутки. В некоторых странах комики сталкиваются с критикой за упоминание армии, религии или политики. Исследователи хотели понять, какие факторы формируют эти различия, и выделили ключевую концепцию — культурную жесткость. Это показатель того, насколько строго соблюдаются нормы и насколько сурово наказывают за их нарушение. Поскольку шутка обычно нарушает ожидаемые правила, строгие общества сдерживают развитие комедийных способностей.

Восприятие и создание юмора

Ученые разделили чувство юмора на два аспекта: способность понимать шутки и умение их создавать. Создание юмора сопряжено с большим социальным риском, чем просто смеяться над шуткой, поэтому оно сильнее зависит от культурных ограничений. В первом исследовании 279 участников из Китая и США оценили свои навыки. Китайцы признались, что создают меньше юмора, хотя понимание шуток было схожим с американцами.

Во втором эксперименте 278 студентов писали подписи к фотографиям, которые затем оценивали носители языка. Китайские подписи оказались менее смешными, чем американские, что подтвердило влияние культурных норм на творческую сторону юмора.

Следующие исследования расширили выборку: 441 участник из Китая, Индии, Норвегии, США и Австралии выполнял те же задания. Результат остался прежним: люди из строгих культур создавали менее смешные шутки, но воспринимали юмор других почти так же, как представители свободных культур.

«Это показывает, что в строгих обществах люди не лишены чувства юмора, они просто более осторожны в его выражении», — пояснили авторы.

Влияние культуры и коллективизма

Чтобы исключить другие возможные объяснения, ученые проверили, влияет ли на создание юмора ориентация на интересы группы выше личных. Для этого 199 участников из Германии и Бразилии выполняли те же задания. Результат оказался таким: стремление учитывать интересы коллектива почти не сказывалось на способности придумывать шутки, тогда как влияние культурной строгости оставалось заметным.

В двух дополнительных экспериментах студенты читали сценарии с жесткими или мягкими правилами. Те, кто представлял строгие условия, создавали меньше юмористических сцен, независимо от страны происхождения. Это подтверждает, что конкретные социальные ожидания регулируют активное создание юмора, а не само чувство веселья.

Практическое значение

Результаты помогают понять, почему шутки в разных странах могут восприниматься неправильно. Они особенно важны для межкультурной коммуникации, делового общения и работы с международными командами.

Кроме того, исследование показало интересные культурные особенности:

«Мы продолжаем изучать, как культурные представления о юморе формируют психологию и поведение, а также разницу между восточными и западными подходами», — добавили Цао и Цзи.

Работа подтверждает, что способность к юмору формируется не только природой, но и культурной средой, где человек живет. Социальные нормы определяют, насколько свободно он выражает креативность и смелость в шутках, а межкультурное понимание этих различий помогает избежать недопонимания и конфликтов.