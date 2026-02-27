Психолог рассказала, как домашняя кошка улучшает состояние человека

Партнёрство с кошкой в домашних условиях — это не просто забота о питомце, а сложный и весьма эффективный механизм психологической саморегуляции человека. Наблюдение за их поведением помогает нам подсознательно учиться выстраивать здоровые личные границы, объяснила РИАМО психолог Алена Иванова. В отличие от собак, которые могут бесконечно проявлять привязанность к хозяину, кошка требует уважения к своему личному пространству. Она разрешает контакт только тогда, когда сама этого хочет, наглядно демонстрируя важность психологического согласия и автономии.

Психолог отметила, что взаимодействие с этими животными обладает выраженным терапевтическим эффектом, который основан на нейрофизиологических механизмах. Гладя кошку, в мозге активно начинает вырабатываться окситоцин — гормон, связанный с чувством привязанности и доверием, а уровень кортизола — гормона стресса — значительно снижается.

Она добавила, что мурлыканье кошки — это диапазон частот от 20 до 150 герц, что в медицине признано оптимальным фоном для снижения тревожности и гипертензии.

Для тех, кто чувствует себя одиноким, испытывает депрессию или эмоциональное выгорание, кошка становится безопасным и доступным источником тепла и нежности. Животное помогает сформировать прочную эмоциональную связь без страха быть отвергнутым или осуждённым.

Именно уход за питомцем укрепляет внутреннюю стабильность. Необходимость кормить и играть с кошкой создаёт строгий распорядок, который помогает сохранять психоэмоциональное равновесие в периоды трудных жизненных ситуаций.

По мнению эксперта, присутствие кошки возвращает человека к состоянию «здесь и сейчас», отвлекая от навязчивых мыслей о прошлом и тревожных планов на будущее. Время, проведённое в компании питомца, — это тихий, ежедневный и очень эффективный сеанс психотерапии, способствуя восстановлению внутреннего ресурса и принятию реальности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нейросеть поможет найти пропавших питомцев в Нижегородской области.