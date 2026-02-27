Психолог рассказала, как распознать офисного «душнилу»

Часто за навязчивыми спорами, нежеланными советами и желанием «дожать» коллег скрываются внутренние сомнения, неудовлетворённая потребность в признании и скрытая зависть, объяснила в беседе с РИАМО семейный и кризисный психолог Лилия Гладких. Любой контакт с окружающими в первую очередь направлен на удовлетворение собственных внутренних потребностей. Важно помнить, что именно через внутренний объектив следует оценивать свое поведение в рабочей среде. Если замечаете, что коллеги избегают с вами разговоров, а диалоги превращаются в долгие споры или нотации, возможно, причина кроется не в окружающих, а в ваших внутренних процессах.

При этом частым проявлением является желание переубедить коллегу любой ценой. Стоит задать себе вопрос о том, почему для вас так важно убедить собеседника в своей правоте — ведь во многих случаях это желание связано с внутренними сомнениями, а спор становится способом укрепить собственную позицию.

Еще одним признаком является нежелание принимать советы или навязывание своих решений другим. В подобной ситуации полезно спросить себя, какую именно потребность вы пытаетесь удовлетворить: зачастую речь идёт о желании почувствовать себя нужным, важным и значимым.

Интенсивное раздражение или агрессия по отношению к коллегам могут свидетельствовать о внутренних конфликтах. В этом случае рекомендуется поразмышлять, с каким похожим качеством или человеком сталкивались ранее — подобные вопросы помогают понять, не связаны ли такие реакции с прошлыми переживаниями или непрожитыми ситуациями.

Также специалист обратила внимание на чрезмерные расспросы о достижениях других. Вопросы типа «Как ты этого добился? Кто помог? А сколько это стоило?» иногда маскируют зависть, подаваясь как искренний интерес, и могут служить способом обесценить чужой успех.

Она заключила, что, научившись вовремя задавать себе подобные вопросы и анализировать внутренние реакции, человек сможет избавиться от необходимости в избыточной коммуникации без особых усилий.

