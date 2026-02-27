Психолог рассказал, как сделать ленту соцсетей источником вдохновения

После трудового дня многие люди берут в руки смартфон и начинают "листать" ленту новостей, чтобы расслабиться и отвлечься. Но вместо предполагаемого отдыха иногда возникает тревога и раздражение. Специалист Московской службы психологический помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Александр Овчинников рассказал "РГ", как настроить свою ленту новостей.

"Мы сами решаем, какой контент видеть в соцсетях. Значит можем перенастроить свою ленту таким образом, чтобы смартфон не отбирал энергию, а служил источником вдохновения", - отметил психолог.

Почему люди уходят в негатив?

Плохие новости сразу привлекают внимание - мозг воспринимает их как сигнал опасности. Мы открываем соцсети, чтобы отвлечься, а в итоге нервничаем еще сильнее. Организм постоянно вырабатывает кортизол, но не получает разрядки. Результат - психическая усталость и эмоциональное выгорание.

Специалист назвал пять простых шагов к осознанной настройке своей ленты новостей.

1. Проведите цифровой аудит

После просмотра сторис или поста задайте вопрос: "Мне стало лучше или хуже?". Если эмоции уходят в "минус" (раздражение, тревога, апатия) - удаляйте канал без сожаления. Можно оставить 10% ленты новостям, чтобы быть в курсе событий, а остальные 90% заполнить тем, что развивает интересы - от архитектуры до психологии. Создайте ленту, из которой не хочется сбежать в "авиарежим".

2. Используйте правило "Первого и последнего часа"

Самое уязвимое время для психики - сразу после пробуждения и перед сном. Утро, которое начинается с чужих жизней, задает тревожный тон всему дню. Первый час после пробуждения лучше провести без экрана. Дайте мыслям пространство, где они могут просто существовать, не решая проблем.

3. Настройте алгоритмы вручную

Алгоритмы - эхо ваших же кликов. Если трижды кликнули на тревожную новость, вам покажут еще десять таких же. Начните осознанно собирать коллекцию вдохновения: "лайкайте" природу, науку, искусство, животных. Всего через час увидите позитивные изменения в ленте.

4. Практика заземления во время скроллинга

Если чувствуете, что новости вас "затягивают", вернитесь в "реальность". Для этого почувствуйте стопами пол, сделайте три глубоких вдоха и назовите три предмета, которые видите в комнате прямо сейчас. Это разрушит "транс" и вернет управление той части мозга, которая отвечает за рациональные решения.

5. Юмор как фильтр

Можно добавить в подписки каналы с качественным юмором или ироничным взглядом на жизнь. Смех снижает уровень кортизола и позволяет взглянуть на проблемы под другим углом. Юмор - это "психологический зонтик", который не остановит дождь, но не даст промокнуть до нитки.

Самое главное - забота и гармония

Осознанный скроллинг - это не про запреты, а про заботу о себе. Вы не обязаны знать обо всех событиях в мире. Главное сохранять внутренний мир в покое и гармонии.

В следующий раз, когда палец привычно потянется к приложению, остановитесь и спросите себя: "Я сейчас ищу информацию или просто пытаюсь убежать от чего-то?". Ответ на этот вопрос - и есть начало цифровой свободы.

Справка "РГ"

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.