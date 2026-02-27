Точка роста: почему полезно ошибаться и как это помогает нам стать лучше

Мы знаем, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И все равно боимся. Оговорка на встрече может преследовать весь день, неудачное решение лишить сна, а страх промахнуться нередко заставляет вообще отказаться от попытки.

© кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Мы живем в культуре, где за правильные ответы хвалят, а за ошибки наказывают. И постепенно начинаем воспринимать любой промах как личную несостоятельность. Только без ошибок невозможно ни развитие, ни зрелость, ни успех. Ошибка — это часть пути, через которую проходит каждый. Вместе с психологом Тарарышкиной Анастасией разбираемся, почему мы так болезненно реагируем на промахи, и почему именно они делают нас сильнее.

Откуда берется страх ошибиться

«Отношение к ошибкам формируется очень рано. Ребенок быстро усваивает: за правильно выполненное задание хвалят, за неправильное делают замечание. В школе красной ручкой подчеркивают ошибки, а не правильные ответы. В семье чаще обращают внимание на проступок, чем на десятки обычных, правильных действий», — говорит психолог.

Постепенно складывается простая формула: чтобы быть хорошим и принятым, нужно все делать правильно. Значит, не совершать ошибок. Для ребенка это вопрос самооценки и безопасности. Он зависит от взрослых, и любое несоответствие их ожиданиям переживается очень остро. Наверняка, все мы помним, как нас ругали за плохую оценку, кого-то ставили в угол, заставляли переписывать всю тетрадь или лишали прогулок на неделю. Во взрослом возрасте механизм продолжает работать. Ошибка воспринимается как угроза: меня осудят, отвергнут, перестанут уважать.

Отсюда и сильные эмоции: стыд, тревога, желание провалиться сквозь землю. Мы реагируем так, будто на кону стоит не репутация, а само право быть принятыми. Но повторимся: ошибаются все. Если бы мы не ошибались, то не двигались бы вперед. Да даже взять некоторые великие открытия, которые были совершены благодаря ошибкам: пенициллин, тефлон, кока-кола, кукурузные хлопья, анестезия, чипсы, фейерверки, суперклей, фруктовый лед... Да даже Колумб открыл Америку по ошибке.

Как формируется внутренний критик

Со временем внешние оценки превращаются во внутренний голос. Он напоминает о прошлых промахах, предсказывает провал, требует идеального результата. Наш внутренний критик часто звучит строже любого учителя или начальника.

«Стремление быть безупречным становится стратегией выживания. Мы не высказываем свое мнение, чтобы не показаться некомпетентными. Не беремся за сложные задачи, чтобы гарантированно не провалиться. Избегаем трудных разговоров, чтобы не столкнуться с конфликтом. Кажется, что так спокойнее. На деле мы отказываемся от многих вещей», — отмечает Анастасия.

Проблема в том, что вместе с риском ошибки мы убираем и возможность роста. Без действия нет опыта. А без опыта нет развития.

Ну и не бывает людей, которые не ошибаются! Даже, если кто-то считает себя во всем всегда правым, это тоже не норма. Все люди не идеальны, и в этом наше преимущество. Иначе, мы бы жили в мире безэмоциональных роботов.

Что на самом деле происходит, когда мы ошибаемся

Когда мы допускаем оплошность, первая реакция — всплеск эмоций. Смущение, стыд, раздражение. Кажется, что окружающие заметили и запомнили каждую деталь. Но если не убегать от ситуации, а прожить ее, происходит важная вещь: напряжение постепенно снижается.

Мир не рушится. Люди чаще реагируют спокойнее, чем мы ожидаем. Иногда они вообще не придают случившемуся никакого значения. Более того, несовершенство делает нас живыми. Человек, который может признать промах, часто вызывает больше доверия и уважения, чем тот, кто пытается выглядеть безупречно и отрицает любой свой косяк.

«Каждая пережитая ошибка становится маленьким доказательством: неприятно — да, катастрофично — нет. Именно так формируется психологическая устойчивость. Она не появляется из теории, а вырастает из опыта», — отмечает психолог.

Ошибка как точка анализа, а не самообвинения

После промаха у нас всегда есть выбор. Можно застрять в самообвинении, снова и снова прокручивая ситуацию. А можно задать себе несколько честных вопросов. Чего мне не хватило? Информации? Времени? Я устала? Поторопилась? Делала несколько дел одновременно?

Вы не критикуете себя возникшими вопросами, а пытаетесь понять, что сделали не так. Постепенно правильное решение все равно придет и можно будет все переделать. Ошибка становится материалом для корректировки. В этом ее практическая ценность. Она помогает точнее выстраивать действия в будущем.

Почему избегание ошибок опаснее самих ошибок

«Страх промахнуться может привести к тому, что мы перестаем действовать. Отказываемся от новых проектов, не идем туда, где страшно и незнакомо, держимся за старое. И, естественно, застреваем в своей точке „А“. Но надо же двигаться вперед, чтобы чего-нибудь добиться. Без движения и физической активности у человека развивается гиподинамия. Так и без движения вперед человек останавливается в развитии», — говорит эксперт.

Когда человек запрещает себе ошибаться, он лишает себя и творчества. Уходит любая спонтанность, решения становятся шаблонными. В долгосрочной перспективе это ведет к ощущению нереализованности и внутреннему напряжению. Парадокс в том, что попытка избежать стыда и неудачи часто усиливает тревогу. Мы начинаем бояться даже мысли о возможном промахе. И чем дольше избегаем, тем страшнее становится следующий шаг. Так и привыкнуть можно.

Как постепенно перестать бояться

Работа со страхом ошибок начинается с изменения отношения к ним. Полезно напоминать себе, что ошибается тот, кто действует. Сам факт действия уже говорит о смелости.

Помогает расширение привычной зоны комфорта в мелочах. Заведите себе привычку ходить новыми маршрутами, берите непривычные и не совсем понятные для вас задачи, не бойтесь пробовать что-то новое и идите на разговоры, которые долго откладывали. Чем чаще психика сталкивается с небольшими изменениями и убеждается, что их можно преодолеть, тем легче переносить более серьезные перемены.

Большую роль играет и поддержка. Когда есть люди, с которыми можно обсудить ситуацию, стыд уменьшается. Проговаривание легализует опыт: это случилось, я это пережил, я продолжаю жить дальше. В ошибках нет ничего смертельного, они есть у каждого. А кто говорит, что никогда не ошибается, просто не может это принять.

Если же страх ошибок связан с глубоким переживанием стыда или отвержения, стоит рассмотреть психотерапию. Часто мы боимся не самой ошибки, а тех чувств, которые за ней стоят. Работа с опытом помогает ослабить внутреннего критика и вернуть ощущение целостности.

«В когнитивно-поведенческой терапии используется подход, при котором страх проверяется на практике. Человек формулирует свое тревожное предположение. Например, если я выскажу несогласие, меня осудят. Затем при поддержке специалиста он пробует сделать именно то, чего избегал, и анализирует результат», — комментирует психолог.

Реальность нередко оказывается гораздо приятнее ожиданий. Даже если реакция оказывается неидеальной, она редко подтверждает катастрофический сценарий. Такой опыт постепенно снижает тревогу и показывает, что любые ошибки можно преодолеть.