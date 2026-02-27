Мужчины и женщины старше 40 лет дали важные советы молодым

Мужчины и женщины в возрасте старше 40 лет дали советы более молодым людям о том, что считают по-настоящему важным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

По словам многих пользователей, по-настоящему важным оказалось общение с семьей.

«Чем старше вы становитесь, тем понятнее, что близких можно потерять в любую секунду. Это заставляет больше ценить совместные мероприятия», — ColourUnidentified, пользователь Reddit.

Еще один важный совет — не стесняться отказываться от неудачных решений.

«Если вы сели не на тот поезд, сойдите на следующей остановке. Чем дольше будете ехать, тем дороже обойдется обратный путь. Не поддерживайте плохих отношений. Можно потратить десятилетия на попытки изменить людей или себя, чтобы все наладилось», — Topkit_Up1982, пользователь Reddit.

Также пользователи призвали молодых людей не забывать об отдыхе.

«Вздремните, если хочется. Замечайте мелочи, приносящие радость. Оставайтесь близкими к природе. Я всегда спешил, пытался работать в режиме многозадачности и крутился на месте. Я потратил много времени, пытаясь не отставать от жизни. А выяснилось, что в этом не было необходимости», — New-Advantage2813, пользователь Reddit.

