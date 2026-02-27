Названы признаки фейковых фото на сайтах знакомств

Австралийский психолог Эми Дауэл назвала признаки фейковых фото на сайтах знакомств. Ее исследование на данную тему опубликовано в журнале Tech Xplore.

В работе ученая заявила, что люди все еще уверены в том, что могут отличить сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) снимки от настоящих. Однако за последнее время нейросети усовершенствовались и из-за этого у многих пользователей дейтинг-приложений создается ложное чувство уверенности.

«Как ни парадоксально, созданные с помощью ИИ лица на фото, выдают не свои недостатки, а то, что в них слишком хорошо», — предупредила специалист.

По словам психолога, распознать фейковость фото на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях можно по симметричности и средним пропорциям лица, которые имеет потенциальный партнер.

«Вместо очевидных дефектов снимки собеседников, как правило, необычайно усреднены. Создается впечатление, что их лица слишком хороши, чтобы быть правдой», — объяснила Дауэл.

Кроме того, ученая посоветовала при поиске будущего возлюбленного или друга подключать скептицизм.

«Долгое время мы могли, глядя на фото, предполагать, что видим реального человека. Сейчас это предположение подвергается сомнению. По мере совершенствования технологий генерации лиц разрыв между тем, что выглядит правдоподобно, и тем, что реально, может увеличиваться, и осознание ограничений собственного суждения становится все более важным», — заключила она.

