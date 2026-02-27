Откуда взялся миф, что женщина должна завоевать мужчину

Там, где раньше искали взаимность, теперь проверяют стратегию. Там, где прежде слушали сердце, нынче анализируют позиции соперниц. И мужчина — живой, со своей волей, страхами, желаниями — вдруг стал похож на приз, который можно завоевать, удержать, отбить.

Любовь стала совсем другой, чем во времена наших мам или в романтических романах прошлого столетия. И этот сдвиг не случился за один день, он вырос на причудливой смеси культурных, психологических и социальных причин. Психолог Марат Вахитов рассказал, в чем тут дело.

Экономика такая экономика

Любовь вдруг стала товаром: стереотипы в соцсетях, сладкоголосые коучи, бесконечные призывы развивать себя (как будто все поголовно недоразвитые) создали ощущение постоянного конкурса. Хороших мужчин будто бы мало. Успешных — еще меньше. Эмоционально зрелых — вообще единицы.

«Когда формируется ощущение дефицита, включается логика охоты. А где охота — там трофей. Мужчина перестает быть партнером и становится редким ресурсом. И если ресурс ограничен, его нужно добывать, удерживать, защищать от конкуренции», — объясняет эксперт.

Так рождается иллюзия, что любовь — это не встреча двух свободных людей, а суровая борьба за редкий экземпляр.

Историческая память о зависимости

Парадокс в том, что раньше у женщины почти не было выбора, выходить ей замуж или нет, брак означал безопасность и социальный статус. Даже если сегодня женщина финансово независима и вообще со всех сторон успешна, в коллективной памяти живет древний страх: остаться без опоры. И тогда борьба за мужчину становится бессознательной попыткой обезопасить себя. Амазонка XXI века может управлять бизнесом железной рукой и летать через континенты, но внутри нее иногда говорит голос прапрабабушки, для которой муж действительно был вопросом выживания.

Культура сравнения и публичности

Мы постоянно видим, кто с кем, в каких ресторанах, на каких курортах, в каких объятиях — и примеряем это на себя. Социальные сети усилили эффект витрины, партнер стал частью имиджа. А если партнер — элемент образа, его можно рассматривать как статусный атрибут. Отсюда — ощутимый сдвиг: не «люблю», а «выбрала», не «мы вместе», а «он со мной». Любовь в такой системе легко превращается в соревнование за доказательство собственной ценности.

Травма отвержения и желание победы

Когда в прошлом был опыт предательства, измены или выбора не в вашу пользу, психика может захотеть реванша.

«Отбить мужчину — значит доказать себе, что теперь выбирают именно вас, что вы сильнее, привлекательнее, значимее. Это уже не про мужчину как личность. Это про восстановление собственной самооценки через победу. Но победа не всегда приносит счастье, потому что внутреннюю рану нельзя залечить внешним триумфом», — подчеркивает психолог.

Подмена силы жесткостью

Современная женщина учится быть самостоятельной, устойчивой, сильной — это прекрасный сдвиг. Но иногда сила путается с агрессией, а самостоятельность — с воинственностью. Амазонка исторически — не та, кто бесконечно воюет, а та, кто умеет защищать. Но если оберегать нечего, защита превращается в нападение, и тогда отношения начинают строиться на жесткой стратегии, а не на доверии. А ведь любовь не требует завоевания, тут нужно согласие двух сторон. Мужчина — не территория и не трофей. Он субъект, который тоже выбирает.