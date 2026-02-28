Почему женщины стали выбирать практичные подарки к 8 Марта

Россиянки захотели в качестве подарка на 8 Марта закрытый кредит или оплаченную "коммуналку", сообщили СМИ. С чем это связано и в каких ситуациях такие жесты неуместны, разбиралась Москва 24.

Практичный подход

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Почти половина россиянок (49%) заявили, что не хотели бы получить в подарок на 8 Марта сувениры. Помимо этого, 20% девушек расстроятся из-за презента в виде предмета быта, а 17% не оценят курсы по домоводству, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

При этом большинство опрошенных (46%) хотели бы получить в подарок деньги. Также россиянки были бы рады ювелирным украшениям (38%), а 36% вносят в виш-лист новый смартфон или ноутбук. При этом ранее каждая пятая россиянка также заявляла (19%), что хочет, чтобы в качестве презента на Международный женский день ей помогли оплатить "коммуналку" или закрыть кредит.

"Интересно, что классический набор "цветы и конфеты", который выбирают 70% мужчин, теряет актуальность: лишь 30% женщин назвали его желанным, а 20% и вовсе останутся недовольны таким стандартным подходом", – добавили аналитики.

Однако, ранее другой опрос, наоборот, показал, что самым универсальным подарком к 8 Марта стала парфюмерия и косметика: такой вариант выбрали 27% опрошенных. При этом сладости оказались на втором месте, их в качестве презента предпочли 23% респонденток.

В свою очередь, по мнению специалистов, важно заранее проговорить свои ожидания перед праздником – например, через фразу "мне будет очень приятно, если ты подаришь..." или создать виш-лист. Это поможет не превращать презент на 8 Марта в повод для ссор.

Уместен ли презент

Фото: depositphotos/alexvolot

Желание россиянок получить на 8 Марта оплату коммунальных услуг или погашение кредита можно объяснить в том числе экономическими факторами, рассказала Москве 24 психолог Полина Шаповалова.

Она отметила, что многие женщины погружены в бытовые проблемы, поэтому на первый план выходят вопросы финансовой стабильности. В такой ситуации закрытый кредит или оплаченная "коммуналка" становятся реальной помощью, которая ценнее любого букета, пояснила психолог.

«Также такое пожелание может быть своего рода проверкой мужчины. Человек, который готов вникать в реальные проблемы и помогать их решать, скорее всего, имеет серьезные намерения. Это дает женщине возможность почувствовать сильное плечо, ощущение безопасности и уверенности, что на этого партнера действительно можно положиться в трудной ситуации», — Полина Шаповалова, психолог.

Кроме того, желание такого подарка может говорить об изменении ценностей: все больше людей начинают ценить не столько внешние атрибуты и возможность покрасоваться, сколько реальную заботу и помощь.

"Современное общество уходит от формата, когда нужно подарить 101 розу, чтобы женщина сделала фото для соцсетей и показала всем, какая она нужная и красивая", – заключила психолог.

В то же время такие бытовые и практичные подарки могут оказаться по душе далеко не всем. В разговоре с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая отметила, что выбор презента полностью зависит от степени близости.

Если речь идет о деловой среде, то очень личные вещи будут крайне неуместны.

«В качестве подарков лучше выбирать что-то нейтральное и качественное: редкие книги или подарочные издания, подписки на электронные библиотеки, сертификаты в театры или музеи, хорошие гастрономические наборы – такие варианты всегда уместны в корпоративной среде», — Надежда Коломацкая, специалист по этикету и эффективным коммуникациям.

При этом, когда речь идет о близких друзьях, лучше заранее узнать, что человеку нравится и что для него важно.

"Касательно личных отношений, будь то пара или супруги, – все зависит от конкретной ситуации. Понимая, что для обоих ценен такой практичный подарок, как оплата "коммуналки" или закрытие кредита, и это открыто обсуждается, то почему бы и нет. Но такая возможность существует только в крайне близких, доверительных отношениях", – отметила она.

Однако, когда влюбленные проходят этап формирования и романтики, подобное предложение может отпугнуть как мужчину, так и женщину – это слишком интимный и прагматичный жест для начала знакомства, предупредила эксперт.

«С сюрпризами тоже довольно тонкий момент. Важно понимать, что не многие их любят, некоторым гораздо важнее определенность, четкость и понятность, в то время как неожиданный подарок может вызвать неприятные эмоции. Понимая, что человек более консервативен, стоит проявить заботу иначе. Например, спросить: "Если я тебе сделаю сюрприз, как ты к этому отнесешься?" Такая превентивная мера поможет избежать недопонимания и разногласий», — Надежда Коломацкая, специалист по этикету и эффективным коммуникациям.

Эксперт подчеркнула, что иногда на помощь приходит виш-лист, но только в том случае, если спросили о его наличии.

"Но если вы составляете такой список, в нем должны быть подарки в разных ценовых категориях. В противном случае можно поставить человека в неловкое положение и создать ощущение, что его обязывают к дорогостоящему презенту", – уточнила специалист.

Что касается презентов малознакомым, то универсальным вариантом станут цветы для хозяйки дома и что-то приятное к столу – гастрономический набор никогда не будет лишним и не залежится на полке. Если же в семье есть дети, лучше отдать предпочтение развивающим подаркам: настольным играм, книгам, наборам для творчества. Это не только порадует ребенка, но и позволит ему быть занятым, пока взрослые общаются, отметила Коломацкая.

"Важно обратить внимание и на ценовой диапазон подарка. Для презента коллегам вполне комфортным будет бюджет от 500 до 2 000 рублей, для друзей и близких – от 2 000 до 5 000. В случае с родными и в романтических отношениях нижнего и верхнего порогов не существует, потому что и недорогой подарок может оставить впечатление на всю жизнь", – пояснила эксперт.

Важно и правильно преподнести презент. Он не должен вручаться в обычном магазинном пакете: подарочный вариант или минимальная упаковка создают нужное настроение. И самое главное – сказать правильные слова, которые всегда остаются в сердце, поскольку сама вещь может забыться, а сказанное – нет, заключила Коломацкая.