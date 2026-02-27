Почему женщины переигрывают мужчин в бизнесе

Современный бизнес требует от профессионала универсальности: быть одновременно аналитиком, психологом, переговорщиком и харизматичной личностью. Но есть качество, которое выделяет успешных женщин-лидеров — способность легко переключаться между ролями, оставаясь при этом собой.

Почему этот навык дает конкурентное преимущество и почему мужчины зачастую оказываются в менее выгодной позиции, разбираемся с Еленой Лозовой, основателем международного агентства недвижимости.

«Сегодняшний рынок диктует новые правила: чтобы быть востребованным специалистом, недостаточно просто разбираться в своем деле. Нужно быть психологом, чтобы чувствовать клиента, финансистом — чтобы аргументировать выгоду, юристом — чтобы обезопасить сделку, и переговорщиком — чтобы найти баланс интересов. И это еще не все. В цифровую эпоху добавилась роль медийной персоны: нужно проявляться, вести блоги, создавать контент, который цепляет», — говорит Елена Лозовая.

По сути, современный профессионал становится немного актером. И именно женщины справляются с этой многозадачностью легче.

Почему женщины легко меняют роли

Секрет этой гибкости — в нашей эволюционно обусловленной многозадачности. На протяжении тысячелетий женский мозг учился одновременно поддерживать домашний очаг, воспитывать детей и выстраивать сложные социальные связи внутри общины. Это сформировало способность быстро считывать контекст и менять стратегию поведения.

Исследования в области эмоционального интеллекта подтверждают: женщины в среднем демонстрируют более высокий уровень эмпатии и социальной осознанности. Это не просто «чуткость», а способность точно считывать ожидания окружающих и мгновенно под них подстраиваться.

«Мужчины чаще придерживаются одной профессиональной маски: инвестор — значит, инвестор везде. Женщины же легче переключаются между гранями: на переговорах — жесткий дипломат с четкой позицией, в соцсетях — живой, эмпатичный человек с историями из жизни, в команде — заботливый наставник, который видит потенциал в каждом», — отмечает Лозовая.

Когда цифры встречаются с образом

В бизнесе цифры и логика — это фундамент. Расчеты, аналитика, финансовые модели, четкие сроки — все это очень важно. Традиционно такой подход ассоциируется с «мужским» стилем ведения дел: он опирается на факты, минимизирует эмоции и требует строгой структуры.

Когда нужно не просто донести информацию, а вдохновить, убедить, вызвать отклик — одних цифр мало.

«Артистичность в бизнесе — не про театральность, а про способность создавать образы. При презентации проекта или идеи успешная женщина-лидер разворачивает перед аудиторией «мини-спектакль. Например, эксперт по недвижимости способен одним лишь словом создать у клиента эффект полного присутствия в объекте: "Вот здесь вы будете просыпаться под шум океана, а здесь — встречать закат с видом на залив". Это не манипуляция — это визуализация результата, которая помогает клиенту почувствовать выгоду не только кошельком, но и сердцем», — делится своим опытом Лозовая.

Грань между игрой и экспертизой — честность

«Ключевое правило: можно усилить эмоцию, но нельзя придумывать то, чего нет. Если проект действительно качественный, эксперт им искренне восхищается — и это видно. Если же продукт не подходит клиенту, честный специалист скажет об этом прямо, даже рискуя потерять сделку. Доверие, построенное на правде, работает на долгосрочную репутацию, а это дороже сиюминутной выгоды», — подчеркивает эксперт.

Как развить «полезный артистизм»

Найдите свою суперсилу в коммуникации. Кто вы в диалоге с клиентом? Эмпатичный слушатель? Вдохновляющий рассказчик? Структурированный аналитик? Осознание своей естественной роли помогает усилить ее, а не играть чужую.

Учитесь визуализировать выгоду. Превращайте сухие преимущества в образы. Не «доходность 12% годовых», а «ваш капитал растет, пока вы путешествуете». Не «удачная локация», а «ваш дом в двух шагах от моря, где дети собирают ракушки на рассвете».

Практикуйте осознанное переключение. Перед встречей, записью видео или выступлением задавайте себе вопрос: «Какая роль сейчас нужна?».

«Это не лицемерие, а профессиональная гибкость. Как актер готовится к выходу на сцену, так и эксперт настраивается на формат коммуникации», — говорит Елена.

Почему это работает?

Цифровое пространство стирает границы между личным и профессиональным. Люди хотят видеть за брендом живого человека — с его ценностями, историями, эмоциями. И женщины, благодаря природной многогранности, оказываются в выигрышной позиции.