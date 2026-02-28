Как женщины теряют себя в отношениях и отказываются от личных границ

Любовь — одно из величайших чувств, которое наполняет жизнь человека смыслом и радостью. Однако иногда любовь превращается в болезненную привязанность, лишающую женщину самостоятельности, личного пространства и даже самой себя. Чувство перерастает в зависимость и превращает счастливые моменты в мучительные страдания, разрушающие личность и приводящие к чувству опустошенности и беспомощности. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Алеси Давыдовой, почему женщины теряют себя в зависимых отношениях и как этого не допустить.

Что такое любовная зависимость

По ее словам, есть химические зависимости от алкоголя или наркотиков. А есть любовная зависимость, которая развивается не от веществ, а от человека.

— Любовная зависимость — это когда, заходя в отношения, женщина постепенно теряет себя. Партнер становится центром ее жизни. Все решения принимаются не из позиции «я хочу», а с постоянной оглядкой на партнера: А как он отреагирует? А будет ли ему хорошо? А он не обидится? Женщина начинает подстраиваться под его настроение. Ее собственные желания уходят на задний план. Сначала он, потом, если останется время, то я, — сказала специалист.

Эксперт объяснила, что часто женщины руководствуются такой идеей: я сейчас потерплю, постараюсь, вложусь, «выращу», и потом кто-то большой и значимый придет и устроит мне красивую жизнь.

Страх потери и терпение вместо границ

В любовной зависимости почти всегда есть сильный страх, что мужчина уйдет. Маленькие тревожные звоночки не замечаются.

— Там, где раньше можно было сказать «со мной так нельзя», женщина терпит. Потом еще терпит, и еще. А когда становится уже невмоготу, психика переполняется, и происходит взрыв. Поэтому для любовной зависимости характерны высокие эмоциональные амплитуды: то хорошо, то ужасно. То любовь, то катастрофа. Там нет такого, что жили хорошо долгое время и просто случился кризис в отношениях, — говорит Давыдова.

Самооценка

Также в таких отношениях у женщины наблюдается нестабильная и поляризованная самооценка.

— Когда все хорошо, то я молодец, я могу горы свернуть. Когда конфликт, то я ничто, со мной что-то не так. И вместо того чтобы обсудить ситуацию, женщина думает, где она могла бы поступить в следующий раз лучше, больше постараться, — сообщила собеседница «ВМ».

Психолог отметила, что после ссоры паттерн поведения женщины характеризуется следующими признаками:

несколько дней прокручивать ситуацию;

не заниматься своей жизнью;

срываться на детей;

выпадать из работы.

— Для нее это буквально ощущается так, как будто выбили опору под ногами. Ее эмоциональное состояние полностью зависит от состояния отношений, — сказала она.

«Я должна быть хорошей»

Специалист отметила, что в зависимых отношениях женщина часто живет в роли функции: быть удобной, стараться, сглаживать, обслуживать отношения.

— У нее есть внутреннее убеждение: если я буду достаточно хорошей, то меня будут любить. Что любовь надо заслужить. Там нет понимания, что я могу быть любима просто так. Часто там есть мысль, что чтобы сохранить отношения, нужно избегать конфликтов. Но это не про здоровые отношения, — говорит Давыдова.

В здоровых отношениях вопросы обсуждаются вовремя, обозначаются личные границы, и конфликты — это не катастрофа, а часть отношений.

Откуда это берется

Корни любовной зависимости почти всегда заложены в детско-родительских отношениях. Когда ребенок рос с ощущением, что любовь нужно заслуживать: быть удобным, стараться, соответствовать, подчеркнула эксперт:

— У такого человека нет внутреннего ощущения: я ценен просто потому, что я есть. И тогда во взрослой жизни включается знакомая схема поведения: я постараюсь — и меня полюбят. Также есть такой миф, что «бьет — значит любит» и контроль. У зависимых людей часто есть искажения: «ревнует — значит любит», «контролирует — значит боится потерять», «если терплю — значит сохраняю отношения». На самом деле это разрушительные проявления для отношений и для самой женщины, это не про любовь.

Психолог предупредила, что подобное поведение — это про отсутствие личных границ, импульсивность и небезопасный контакт. Контроль не сохраняет отношения, он их разрушает.

Почему «просто взять и перестать так делать» не работает

Специалист отметила, что любовная зависимость не выключается по щелчку. В таком случае нужна работа с личностью.

— В терапии мы выстраиваем контакт с собой, работаем с чувствами и границами, берем ответственность за свою жизнь, цели, выстраиваем сферы жизни, не зависящие от партнера. Когда есть опора на себя, то конфликт становится просто конфликтом, а не крушением мира. А в зависимых отношениях любая ссора ощущается как угроза существованию, — сказала она.

Что такое здоровые отношения

Собеседница «ВМ» напомнила, что здоровые отношения — это я люблю партнера, он важен для меня, но он не основа моей жизни:

— Если есть проблемы в паре, то внутренний мир человека не рушится от этого. Просто есть проблема в отношениях, которую я могу решать.

Человек понимает, что он твердо стоит на ногах и может быть близок с кем-то другим, не теряя себя.

Здоровые отношения возможны только там, где есть две самостоятельные личности, каждая из которых является цельной. Любовь не должна разрушать, обнулять и лишать опоры. Она может быть важной частью жизни, но не ее единственным смыслом.

— Возвращение к себе — это не отказ от близости, а путь к ней. Когда у женщины появляется внутренняя опора, отношения перестают быть способом выживания и становятся осознанным выбором. И именно в этом месте возможна близость без потери себя, — заключила Давыдова.

