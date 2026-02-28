Найдена связь между режимом сна и садистскими наклонностями

Исследование, опубликованное в журнале Chronobiology International, показывает, что люди, которые любят засиживаться допоздна, чаще проявляют склонность к причинению вреда другим. По данным Хенга Ли из Сычуаньского международного университета иностранных языков, «совы» получают больше удовлетворения от этого по сравнению с «жаворонками». Ученые объясняют, что ночная тишина создает уникальные условия, где риск быть пойманным за антисоциальное поведение минимален.

«Во время пандемии COVID-19 я заметила, что ночные хронотипы чаще игнорировали рекомендации органов здравоохранения», — рассказывает Ли.

Это наблюдение подтолкнуло его к изучению связи между внутренними биологическими часами человека и проявлением жестоких наклонностей.

Хронотип и темная сторона личности

Хронотип определяет, в какое время суток человек чувствует себя наиболее бодрым. «Жаворонки» активны утром, «совы» — вечером и ночью. Ранее уже замечалось, что ночные хронотипы чаще проявляют нарциссизм, манипулятивность и отсутствие эмпатии. Ли использовал гипотезу нишевой специализации: определенные антисоциальные черты могли эволюционно адаптироваться к ночной тишине, когда меньше людей следят за поведением.

Проявление садизма в повседневной жизни связано с удовольствием от причинения физической или эмоциональной боли другим — будь то интернет-издевательства или жестокие розыгрыши.

Две фазы исследований

В первом исследовании участвовали 170 студентов. Их спрашивали о привычках сна и предлагали оценить собственную склонность к садизму. Результаты показали, что студенты, предпочитающие вечернее бодрствование, демонстрировали более высокие показатели жестоких наклонностей. Мужчины в целом были чуть более склонны к этому, но связь ночного хронотипа с темными чертами характера была одинаковой у обоих полов.

Второе исследование включало 214 взрослых. Им предложили лабораторный эксперимент с модифицированной кофемолкой, якобы измельчающей живых насекомых. Мокриц называли обычными человеческими именами, чтобы участники почувствовали эмоциональную связь. Из 214 человек 25 добровольно «уничтожили» хотя бы одно насекомое. Ночные хронотипы действовали значительно чаще, что стало объективным подтверждением связи между вечерним бодрствованием и проявлением садистских черт.

Ограничения и выводы

Ли подчеркивает, что исследование показывает статистическую корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Вполне возможно, что склонность к жестокости влияет на режим сна, или существует третий биологический фактор, соединяющий оба признака.

По словам исследователей, понимание того, что такие наклонности активизируются ночью, может помочь интернет-платформам своевременно отслеживать кибербуллинг и дать правоохранителям ориентир, когда манипулятивное или агрессивное поведение наиболее вероятно.