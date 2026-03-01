«Вашей маме пират не нужен?» Как реагировать на двусмысленные комплименты

День комплимента по традиции отмечают во всем мире 1 марта. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по этике, психолога Ольги Латынцевой, зачем вообще говорить друг другу любезности.

Пожалуй, любой человек согласится, что вовремя сделанный комплимент может поднять настроение или даже спасти неудачный день. Некоторым людям нравится не только получать их, но и говорить другим. Открытые и доброжелательные люди примут комплимент и скажут спасибо, а вот более интровертные личности могут смутиться, но это точно не ваша вина.

«У людей есть потребность быть нужными, способными поднимать настроение. Если мы хвалим человека, радуемся за него, то сами становимся более счастливыми», — считает психолог и эксперт по этике Ольга Латынцева.

При этом распространено мнение, что мужчинам комплименты не нужны. Но на деле это совсем не так.

«Многие дети, выросшие в постсоветском пространстве, недохвалены. Для достижения результатов и уверенности в себе человеку жизненно необходимо слышать добрые слова от близких и получать от них поддержку», — уверяет Ольга Латынцева.

Многие видели нарезки из интервью известных мужчин, которые говорили, что без своих жен они бы ни за что не достигли больших результатов. Например, Курт Рассел души не чает в Голди Хоун, а комик Алексей Щербаков все время говорит, как ему повезло с женой Еленой. В чем секрет? Каждому мужчине для достижения целей, преодоления страха и сомнений нужен человек, который в него верит. При поддерживающей женщине мужчина может достичь любых высот. Мотивация и похвала — это главное топливо для каждого человека, и не важно, какого он пола.

Со стереотипами разобрались, а как реагировать на так называемые оскорблименты? К примеру, когда вам говорят: «Ты такая смелая, что надела это платье со своими короткими ногами». Вроде и похвалили, но неприятный осадок остался. Важно понимать, что человек всегда делится тем, что у него в избытке. Поэтому люди, которые часто говорят о других много хорошего, дольше живут и лучше выглядят. А вот любители раздавать «оскорблименты» в обычной жизни, вероятнее всего, несчастны.

«Если на вас наезжают, знайте: человеку не дано делиться позитивом. Дело не в том, что он хочет "пнуть" конкретно вас. Нет, просто он привык к "пинкам" еще с детства и так выражает свои чувства, когда вырос. Если вы получили комплимент "с осадочком", лучше "уйти в туман". Можно отвечать нейтральными фразами: "сколько людей, столько и мнений", "я художник, я так вижу", "красота в глазах смотрящего" и так далее», — советует психолог.

Токсичные комментарии под видом комплиментов часто связаны с неуверенностью в своей значимости. Люди выбирают такой способ общения, чтобы показать свой статус, заявить о превосходстве над собеседником. В такой ситуации не надо вступать в дискуссию, оправдываться и колоть в ответ. Важно показать, что вы не собираетесь молчать, но и нападать не будете.

«А еще некоторые пытаются понять, искренний комплимент или нет. Не разбирайтесь. Без разницы, вообще об этом не думайте. Принимайте все хорошие комплименты, а плохие забывайте. Отвечайте как Прохор Шаляпин: "Тьфу на вас, завистники чертовы!"», — шутит Латынцева.

Когда лучше промолчать

К чему эти клише...

«Твои родители случайно не пираты? Тогда откуда у них такое сокровище?». Поверьте, девушки слышали подобные фразы уже сотни раз. Подключите креативность или просто скажите, что сегодня она превосходно выглядит.

Какая наглость!

«Мне нравится твое платье, но оно бы лучше смотрелось на полу в моей спальне». Если вы знакомы с девушкой не так давно, эта откровенная пошлость может оттолкнуть представительницу прекрасного пола.

Легкомыслие

«Вашей маме зять не нужен?». Классика жанра, но до ужаса тривиальная. Будьте готовы получить закономерный ответ. Прежде чем стать для ее мамы зятем, поухаживайте и покажите серьезность и искренность своих намерений.

Помни о вежливости

«Эу, красотка!» и свист или гудок вслед. Нужно ли вообще это комментировать? Почему-то некоторые мужчины до сих пор считают, что так они привлекают внимание девушек. На деле — просто грубость.

