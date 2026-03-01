Почему цифровой детокс — необходимость для каждого

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему цифровой детокс — необходимость для современного человека. Смартфон давно стал личным будильником, органайзером, окном в мир и карманным телевизором. Но вместе с этим он превратился в постоянный источник стимулов, от которых мозг почти не отдыхает. Исследования показывают, что длительное экранное время, особенно вечером, связано с ухудшением качества сна, повышенной дневной сонливостью, нарушением концентрации и ростом тревожности, особенно у детей и подростков.

© Чемпионат.com

«Голубой свет, который излучают экраны, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание и «настройку» внутренних часов. В результате человек дольше не может уснуть, прерывает сон и просыпается менее отдохнувшим, даже если общая длительность ночного отдыха кажется достаточной», — объяснила эксперт.

Однако дело не только в свете. Постоянные уведомления, бесконечная лента новостей, смена коротких видео поддерживают мозг в состоянии готовности и фрагментируют внимание. Мы реже доводим дела до конца, чаще переключаемся, хуже запоминаем.

Для детей и подростков это особенно критично, потому что их нервная система ещё развивается, а привычки, сформированные сейчас, часто сохраняются во взрослой жизни. Врачи всё чаще говорят о «цифровой гигиене» как о новом элементе здорового образа жизни: как мы следим за чистотой рук и зубов, так же важно следить за чистотой информационного поля.