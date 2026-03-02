Девушка пожаловалась на трудный оральный секс и была раскритикована

Женщина, испытывающая трудности во время орального секса, обратилась за помощью на форум Reddit. Пользовательницы дали ей советы в разделе Sex.

© Lenta.ru

По словам автора поста, во время орального секса у нее возникает рвотный рефлекс, кроме того, ее тошнит, когда партнер эякулирует во время этой практики.

«Если я глотаю, у меня пересыхает в горле. Мой партнер никогда не заставлял меня делать это, но я хочу, чтобы он порадовался, если я смогу», — написала девушка и попросила других пользователь портала помочь ей освоить эту технику.

В комментариях многие раскритиковали стремление автора поста ради партнера научиться делать то, от чего ей физически плохо.

«Сам факт того, что женщина должна ублажать мужчину, не считаясь со своими чувствами, ставит в тупик. Почему вы пытаетесь заставить себя делать то, от чего вас буквально тошнит? Я обещаю вам, он выживет, если вы не станете этого делать», — Cosmicrelief0, пользовательница Reddit.

Тем не менее некоторые поделились с девушкой секретами, которые помогают им самим избежать тошноты.

«Если выдохнуть непосредственно перед тем, как он испытает оргазм, и задержать дыхание, будет намного легче», — lapsies, пользовательница Reddit.

Кроме того, в комментариях отметили, что избежать рвотного рефлекса помогут различные тренировки.

«Я бы работала над этими проблемами по отдельности. Можно повысить толерантность к глубокому проникновению в горло, выполняя определенные действия, уменьшающие рвотный рефлекс в целом. В интернете есть множество руководств, просто поищите», — Ludusdoc, пользовательница Reddit.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.