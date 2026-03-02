Мужу женщины с необычным фетишем посоветовали способы ее удовлетворить

Один из пользователей форума Reddit рассказал, что его жена обнаружила у себя фетиш на медосмотры. В разделе Sex он попросил дать ему совет о том, как лучше удовлетворить запрос супруги.

Прежде всего, мужчине посоветовали закупить медицинским оборудованием, выучить, какие действия производят врачи во время осмотра, и задавать много вопросов.

«Проверьте глубину и ширину ее отверстий, возьмите образцы ее слюны и мочи, надавите на различные части тела, спокойно спрашивая, что она чувствует, обзаведитесь гинекологическим креслом, наденьте перчатки, скажите: "Вы почувствуете небольшой укол", "Были ли у вас в последнее время сексуальные партнеры?", "Откройте рот и расслабь горло", "Пожалуйста, раздвиньте ягодицы"», — Curious_Journey_, пользователь Reddit.

Многие также посоветовали автору поста изучить анатомию, чтобы доставить удовольствие жене.

«Изучите медицинские термины, обозначающие части тела. Когда будете называть часть тела, которую она не знает (или притворяется, что не знает), указывайте на эту часть соответствующими прикосновениями или ласками», — Both_Painter2466, пользователь Reddit.

Мужчине также напомнили, что в истории медицины был период, когда врачи, чтобы лечить истерию, доставляли женщинам оргазмы.

«Оргазмы, доставляемые женщинам профессионалами-медиками, были основой медицины Викторианской эпохи для лечения истерии, депрессии и так далее. На самом деле вибратор был изобретен потому, что врачи уставали от ручной стимуляции пациентов. Обязательно проявляйте свой доминирующий медицинский авторитет, разыгрывая эту сцену, используйте повелительные наклонения», — CautionarySnail, пользователь Reddit.

