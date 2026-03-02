Определены главные признаки выгорания от работы

Хроническая астения, тяжесть по утрам и нежелание выполнять даже простые задачи могут сигнализировать о глубоком выгорании от работы. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Елена Руднева.

© Газета.Ru

По ее словам, мозг человека пытается минимизировать энергозатраты в среде, которую он идентифицирует как враждебную или бесполезную.

«В моей практике я часто вижу клиентов, которые пытаются "перетерпеть" апатию, считая ее ленью. Однако на глубоком уровне это — защитный механизм. Когда психика понимает, что инвестиции в работу не возвращаются в виде признания или смысла, она "отключает ток". Чтобы восстановиться, иногда достаточно внедрить привычки для здоровой самооценки, но если фундамент отношений с работодателем прогнил, косметика не поможет», — отметила эксперт.

Она отметила, что это может происходить и в том случае, если работа нарушает личное пространство и заставляет быть «всегда на связи», поскольку для мозга это означает перманентное состояние гипербдительности. Кроме того, важную роль играют атмосфера в коллективе, а также несовпадение амбиций и ценностей.

Психолог Натали Соболева до этого говорила, что регулярное общение сотрудников с руководителями в мессенджерах или социальных сетях может спровоцировать когнитивную перегрузку и привести к психоэмоциональному выгоранию. По словам специалиста, при наличии рабочих чатов мозг сотрудников находится в режиме постоянной готовности к ответу. На фоне этого нарушаются чувство личных границ и контроль над временем.