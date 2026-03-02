Названа необычная поза для чувственного секса

Семейный психотерапевт и сексолог Аманда Паскукко назвала необычную позу, которая делает интимную близость более чувственной и глубокой. О преимуществах этой позиции она рассказала в беседе с Women's Health.

Сексолог уточнила, что говорит о позе «крендель», которая получила название благодаря тому, что в ней ноги переплетаются так, что напоминают это хлебобулочное изделие.

«Женщина лежит на боку, слегка согнув ноги, а мужчина располагается сзади. При этом одна его нога скользит между ногами партнерши, а рука поддерживает ее бедро или талию», — описала позу эксперт.

По словам Паскукко, такое положение позволяет лучше контролировать движения, усиливает контакт тела с телом и делает ощущения более чувственными. Она отметила, что поза подходит как для долгой и медленной близости, так и для более динамичного секса, создавая возможность глубокого эмоционального и физического соединения.

