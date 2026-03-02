Эксперт Раева: При выборе подарка на 8 Марта не нужно слепо следовать трендам

Самый нежный праздник весны напоминает о том, как важно говорить о любви и оказывать знаки внимания. Вместе с командой Flowwow собрали идеи подарков, которые помогут в этот день окружить дорогих сердцу людей заботой и теплом.

© Unsplash

Набор для домашнего спа

Иногда самый ценный подарок — это возможность оторваться от повседневных забот и посвятить время себе. Ароматные бомбочки для ванны и нежная пена помогут восстановить силы и превратят обычный вечерний ритуал в по‑настоящему расслабляющую спа‑процедуру в домашних условиях. Чтобы сделать подарок более личным, приложите к нему записку с посланием.

Парный мастер‑класс

Открывать для себя что‑то новое приятнее в компании. Как вариант — на парном мастер‑классе, где можно создать сувенир собственными руками — будь то ювелирное украшение или персональный аромат. Длительность и формат занятия тоже имеют значение: небольшие классы с индивидуальным сопровождением — залог уюта и камерной атмосферы.

Букет из аромасвечей

Вовсе не обязательно собирать букет к 8 Марта из живых растений. Существует много альтернатив, которые выглядят так же реалистично и радуют глаз не меньше. Как насчёт аромасвечей в виде бутонов цветов? При выборе лучше ориентироваться на мягкие, ненавязчивые ароматы. Можно смело сочетать свечи разных оттенков и размеров — так букет будет выглядеть гармонично.

Тематический десерт

Душевные посиделки за душистым чаем созданы для того, чтобы остановиться, пообщаться и услышать друг друга. И без десерта — желательно необычного — здесь никак не обойтись. Это могут быть порционные мини‑трайфлы или муссовый торт. А для максимального эффекта попросите кондитера добавить на изделие трогательную надпись.

Картина по номерам

Если вашему близкому человеку нравится творчество, попробуйте поддержать его в этом. Представьте, что каждый вечер вы вдвоём склоняетесь над картиной по номерам и понемногу заполняете полотно красками. Результат вашего труда станет не только стильным элементом интерьера, но и трогательным воспоминанием о совместном досуге.

При выборе подарка на 8 Марта постарайтесь проявить наблюдательность. В повседневных разговорах часто скрываются подсказки, а потому всегда обращайте внимание на то, какие мелочи радуют близких и вызывают их улыбку. Замечая детали, вы сможете организовать сюрприз, который запомнится надолго.