Отношения с позиции девушки: нужны ли они на самом деле

Решение о том, быть в отношениях или наслаждаться свободой одиночества, — это глубоко личный выбор, который каждая женщина делает для себя. Нет универсального ответа, который подошел бы всем, ведь у каждого пути есть свои светлые и темные стороны. Практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова рассказала о плюсах и минусах обоих вариантов, чтобы лучше понять, что может быть важно именно для вас.

© Freepik

Вопрос о том, что лучше — строить отношения или оставаться одной, сегодня звучит все чаще, и это отличный признак того, что у женщин наконец появилось право выбора.

«Раньше одиночество воспринималось как социальный провал, но с точки зрения психологии это всего лишь два разных способа организации жизни, каждый из которых имеет свои глубокие смыслы. Нет единственно правильного ответа, потому что выбор зависит от того, в чем именно сейчас нуждается ваша психика: в покое и самопознании или в близости и совместном росте», — поясняет наш эксперт.

Оставаться одной

Одиночество — это период, который часто недооценивают, хотя он дает колоссальный ресурс для формирования внутренней опоры. Ольга:

«Когда женщина живет одна, она становится полноправным архитектором своей жизни. Ей не нужно согласовывать свои планы, бытовые привычки или гастрономические предпочтения с кем-то другим. Это время тотальной автономии, когда можно наконец услышать свой собственный голос, не заглушенный чужими ожиданиями».

Психологически это идеальный период для того, чтобы научиться быть себе лучшим другом и опорой. Если женщина умеет быть счастливой в одиночестве, она становится неуязвимой для токсичных отношений, потому что ее страх остаться одной исчезает.

Однако у этого состояния есть и обратная сторона. Психолог:

«Человек — существо социальное, и длительная изоляция может привести к ощущению нехватки "эмоционального зеркала". Нам важно, чтобы кто-то другой подтверждал нашу ценность, разделял наши радости и сопереживал неудачам. Без этого контакта мир может начать казаться плоским и серым».

Быть в отношениях

Отношения, в свою очередь, предлагают нам совершенно иной опыт — глубокой эмоциональной близости и безопасности. В здоровом союзе партнер становится тем самым «безопасным местом», куда можно вернуться после тяжелого дня. Эксперт:

«Психологически партнерство дает возможность для развития эмпатии и умения договариваться, оно учит нас выходить за пределы своего "Я" и заботиться о ком-то другом. Отношения могут стать мощным катализатором личностного роста, так как близкий человек подсвечивает нам те стороны нашего характера, которые мы сами не замечаем».

Но за эти бонусы приходится платить определенную цену. Жизнь в паре неизбежно требует компромиссов. Женщине приходится учитывать настроения, потребности и границы другого человека, что требует значительных эмоциональных затрат.

«Если в паре нет баланса, возникает риск "растворения" в партнере, потери собственной идентичности и интересов, что со временем приводит к выгоранию и обидам», — подчеркивает Ольга.

Самый важный критерий выбора — это не наличие или отсутствие мужчины, а ваше самоощущение. Отношения не должны быть способом «спастись» от себя или заполнить внутреннюю пустоту. Если женщина вступает в союз из страха одиночества, она рискует попасть в зависимость.

«Если вы выбираете одиночество из страха боли, то лишаете себя возможности полноценного контакта. Идеальный вариант — когда женщина чувствует себя полноценной и в одиночестве, и в паре. Тогда выбор "быть или не быть" становится не вопросом выживания, а вопросом качества жизни», — рассказывает психолог.

Иногда нам жизненно необходимо побыть одной, чтобы восстановить границы, а иногда мы чувствуем готовность разделить свой мир с кем-то еще. Слушать себя, понимать свои текущие потребности и не бояться менять статус, если он перестал приносить радость, — вот самая здоровая позиция, которую может занять современная женщина в этом вопросе.