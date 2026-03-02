Цвета сезона по психологии: как оранжевый и фиолетовый влияют на настроение

Оранжевый и фиолетовый снова в тренде в этом сезоне. А знаете ли вы, что цвета способны влиять на наше настроение? Фиолетовый и оранжевый — сложные и яркие, их не так просто сочетать, но почему же они снова становятся популярными? Психолог Евгения Заяева объяснила, как эти оттенки снова попали в топ.

Цвет сезона — не просто модный тренд

В наше бурное время, мы уже привыкли к постоянной смене трендов — в одежде, стиле, внешнем облике. Но цвет — это не просто очередная мода, это отражение психологического состояния, настроения общества. Казалось бы, фиолетовый и оранжевый привычнее осенью, но в этом году они явились к нам весной! Почему?

«Это неспокойные и непростые цвета, глубокие, вызывающие широкий спектр эмоций. Это не безопасный белый, не спокойный бежевый или серый, не понятный черный. Спокойные и безопасные цвета долго доминировали в пространстве и одежде. Кажется, пришло время для ярких красок!» — подчеркивает Евгения.

Психология цвета

Сложные, смешанные цвета могут говорить как о позитивном настроении, так и о конфликтном.

Оранжевый можно рассматривать как цвет воли, решительности с одной стороны, и подавленные желания, внутренний конфликт, тревогу с другой.

Фиолетовый — загадочный и сложный, это почти мистический цвет, так же может быть интерпретирован с разных точек спектра. «Это цвет интуиции, внутреннего мира, глубинных чувств подсознания. Но также это цвет тревоги, безумия, ухода в себя», — объясняет психолог.

Разве эти тенденции не отражают нашу жизнь? Мы хотим раскрасить ее в яркие цвета, впустить весну, забыть о серости и безличии. Но в то же время нам тревожно, ведь мы живем во времена перемен и турбулентности.

Сфокусируемся на позитиве!

Добавить оранжевый — значит впустить яркость и драйв, энергию действия, взрыв сочности!

«Это цвет апельсина, огня и солнца — то, что нужно для разогрева после затяжной бело-серой зимней спячки», — подчеркивает специалист.

А фиолетовый идеален для весенних вечеров — это цвет сумерек и космоса, задумчивых прогулок, мерцающей воды на реках вечерних городов, цвет тайн, фантазий и снов.

Как можно использовать цвет?

Поставьте букет фиолетовых цветов на рабочем столе, и вам обеспечены нестандартные идеи, креативные решения.

Оранжевая вещь в гардеробе или аксессуар придаст сочности и энергии вашему дню, когда список дел растет и нужно все успеть.

В домашней обстановке оранжевый можно использовать на кухне и в рабочей зоне — местах дневной активности. А для спальни и мест отдыха лучше выбрать фиолетовый, он настроит на отдых и расслабление.

Выбирая вещи определенного цвета, мы притягиваем то состояние, которого не хватает. «Оранжевый дает тепло, когда так важно согреться, а фиолетовый — покой, когда слишком шумно вокруг. Ведь цвет это прекрасный природный инструмент, который может быть нашим помощником в создании настроения», — добавляет психолог.