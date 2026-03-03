Сексолог подсказала супругам способ поддерживать интерес к сексу в браке

Сексолог Кэролин Хоэль рассказала, почему большинство советов о сексе не помогают парам в браке. Ее слова цитирует Women's Health.

По словам Хоэль, чаще всего супругам советуют ходить на свидания, чтобы поддерживать интерес к сексу. Но зачастую вместо страстной ночи партнеры после свидания чувствуют себя еще хуже. Сексолог объяснила, что у этого есть сразу несколько причин.

Во-первых, отношения могут ухудшиться из-за неправильных ожиданий от свидания. Она пояснила: многие уверены, что порыв страсти возникнет автоматически. На деле же этого не происходит, но пары все равно занимаются сексом, чтобы оправдать ожидания. В итоге близость становится обязанностью, а отказ от нее провоцирует ссоры и обиды.

Второй причиной она назвала неудачный выбор места для свидания. Хоэль уточнила, что ужин в ресторане может быть приятным, но после еды и вина половое влечение снижается. По ее мнению, возбуждению способствует времяпрепровождение, связанное с общими интересами и хобби. Однако даже после идеального свидания она призвала не ждать секса, так как главная цель совместного досуга — это веселье и удовольствие. Если они есть, страсть и желание будут возникать сами собой.

Ранее эксперт по мужскому здоровью Питер Шталь рассказал, что наибольшее удовольствие от секса получают люди старше 30–40 лет. По его мнению, к этому возрасту появляется психологическая зрелость, которая в постели важнее физической выносливости.