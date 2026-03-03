Пять причин чаще придаваться ностальгии

Еще каких-то сто лет назад грусть о прошлом считалась патологией, чем-то вроде временного помешательства. Сегодня — это не расстройство, а механизм нашей психики. О том, почему людей тянет оглянуться назад и как превратить воспоминания в источник жизненной силы, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина.

Где живет ностальгия?

Часто люди думают, что ностальгия — это просто грусть по ушедшему времени. На самом деле это чувство включается, как старый радиоприемник, по щелчку любого органа чувств. Услышанная мелодия из детства, запах яблок из бабушкиного сада или даже случайное прикосновение к шершавой парте — и вот вы уже мысленно перелистываете альбом прожитых лет.

— Память может быть коварна: мы склонны идеализировать прошлое. «Веселые» девяностые, «легкие» поездки на картошку или «беззаботное» время пеленок и бессонных ночей — так работает защитный механизм психики. Но главный секрет ностальгии даже не в событиях, а в нас самих. Мы тоскуем не столько по тем временам, сколько по тому, кем мы были в ту эпоху: более молодыми, смелыми или наивными. Триггером может стать что угодно: переезд, чувство одиночества, кризис среднего возраста или даже гормональные изменения. Но главное — это не болезнь, а важный сигнал души, — отметила Екатерина Игонина.

Лекарство от стресса: зачем нам «экскурсии» в прошлое

Интернет — чуткий барометр настроений общества. Не успели войти в 2026 год, как соцсети взорвались флешмобом «Покажи себя 10 лет назад». Люди массово доставали фото 2016 года. Это не просто мода на ретро, а глубинная потребность. Психолог назвала причины, почему возвращение в прошлое — это лучшее лекарство.

Снижение стресса и тревожности

В минуты тревоги мозг ищет якорь стабильности. Когда кажется, что сегодняшний мир рушится, воспоминания о вчерашнем дне действуют как подушка безопасности. Они смягчают «удар» и напоминают: «Ты уже справлялся, справишься и сейчас». Это возвращает чувство контроля над жизнью.

Осознание самоидентичности и возвращение смысла жизни

Прокручивая в голове историю успеха, люди заново знакомятся с собой настоящими. Вспоминают, какие цели ставили, какие преграды преодолевали. Это не бегство от реальности, а сборка себя заново. Ностальгия помогает склеить самооценку и вернуть ощущение «Я — молодец».

Укрепление социальных связей

Ностальгия — это «клей» для отношений. Вспоминая прошлое, хочется найти тех, кто был рядом: одноклассников, дальних родственников, соседа по парте. Это шанс не только согреться теплом былых времен, но и подарить поддержку тем, кто, возможно, ждет ее именно сейчас.

Эмоциональная поддержка и улучшение здоровья

Мозг оставляет в «архивах» памяти в основном хорошее. Ученые даже называют это эффектом «розовых очков». И это отлично работает как щит от депрессии: теплые мысли о прошлом снижают уязвимость к проблемам настоящего и дают силы на новые свершения. Доказано, что даже простое рассматривание старых фото может притупить физическую боль и заставить пожилого человека чувствовать себя бодрее и крепче. Воспоминания буквально исцеляют тело.

Обратная сторона медали: не погружайтесь в прошлое с головой

Как говорил Парацельс, все есть яд, и все есть лекарство. Вопрос лишь в дозе. Ностальгия — целительный бальзам, только если люди используют ее как топливо, а не как убежище.

— Если человек постоянно живет мыслями о том, что «трава была зеленее», это становится ловушкой. Увязание в прошлом грозит тем, что люди начинают избегать и обесценивать настоящее. «Лучшее уже было», — думают они и теряют мотивацию двигаться дальше. «Розовые очки» искажают реальность: забываются ссоры, неудачи и проблемы, которые были тогда. Это приводит к тому, что люди перестают адекватно оценивать риски сегодня, — подчеркнула специалист.

Она также отметила, что на этом часто играют маркетологи: «тот самый вкус из детства», «блины, как у бабушки», «вернем былые времена» — манипуляция ностальгией работает безотказно. Но доверяя воспоминаниям, не стоит забывать включать критическое мышление и проверять факты здесь и сейчас.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.