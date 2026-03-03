Ученые рассказали, почему полезно сплетничать о начальстве

Обсуждение начальника за спиной принято считать признаком непрофессионализма — в лучшем случае это моветон, в худшем — токсичное поведение. Однако новое исследование показывает, что реальность гораздо сложнее.

© Телеканал «Наука»

Его несколько неожиданные результаты опубликованы в журнале Journal of Business Ethics. Авторы выяснили, что, хотя сплетни о начальстве действительно могут создавать дистанцию между сотрудниками и их руководителями, они же способны укреплять связи внутри коллектива и в некоторых случаях даже способствовать более активному сотрудничеству.

Негативные разговоры о начальнике вызывают у сплетников противоречивые чувства. С одной стороны, сотрудники могут испытывать вину или стыд и начать избегать руководителя — что, конечно, бьет по продуктивности. С другой — обсуждение претензий с коллегами усиливает чувство принадлежности к коллективу и побуждает людей активнее поддерживать друг друга. Иными словами, сплетни могут играть роль социального клея — пусть и не без рисков.

Американские специалисты в области менеджмента провели два полевых исследования. В ходе первой серии опросов они в течение 10 дней наблюдали за 202 офисными сотрудниками из самых разных отраслей, общаясь с ними дважды в день. Участников спрашивали, сплетничали ли они о начальнике, что они при этом чувствовали и как вели себя после. Чтобы проверить, заметны ли эти эффекты со стороны, эксперимент повторили с участием еще 111 работников, опросив также и их коллег. Результаты в обеих группах совпали.

Выявлена четкая закономерность: после того как сотрудники обсуждали начальника за спиной, они начинали его избегать. Исследователи связывают это с чувством вины, стыда или страха быть застигнутым врасплох — все это отбивает желание общаться и взаимодействовать с руководителем. Со временем такая дистанция может осложнить реализацию проектов, требующих плотной координации или оперативного принятия решений.

Однако обнаружился и противоположный эффект. В те же дни, когда сотрудники позволяли себе нелестные высказывания о начальнике, они признавались, что чувствуют бо́льшую близость с коллегами. А это усиленное чувство принадлежности, в свою очередь, вело к росту кооперации — люди охотнее помогали друг другу и работали сообща.

Таким образом, негативные разговоры о руководителе становятся своего рода ритуалом сплочения. Возможность разделить с кем-то свое разочарование как бы подтверждает обоснованность переживаний сотрудников и укрепляет социальные связи внутри команды — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Особенно сильным этот объединяющий эффект оказывался в ситуациях, когда начальник позволял себе эмоциональные или словесные оскорбления. В таких случаях, по словам исследователей, сплетни помогали сотрудникам сплотиться перед лицом общей проблемы. Абьюзивный руководитель превращался в «общего врага» — чувство солидарности обострялось, а готовность коллег подставить плечо возрастала. Правда, те же самые условия усиливали и негативную сторону: после сплетен сотрудники начинали сторониться своего босса еще сильнее.

Показывая не только минусы, но и долгое время остававшиеся в тени плюсы, это исследование с новой стороны открывает поведение, которое принято осуждать не глядя.